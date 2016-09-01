東京築地市場緩遷 最快明年2月才會搬
〔編譯林翠儀／綜合報導〕原定在今年11月搬遷的東京魚貨市場「築地市場」，因為豐洲新市場仍存在地下水污染等未解決的問題，東京都知事小池百合子8月31日宣布延後搬遷，搬遷時間最快在明年2月之後。
另外，小池也打算在9月1日成立「都政改革總部」，針對新市場建設總工程費4年來從3926億日圓（約台幣1216億元），膨漲至5884億日圓（約台幣1823億元）的問題進行徹底調查。
位於中央區的築地市場啟用於1935年，不但是關東地區最大的魚貨集散地，也是東京一大觀光景點，每天都能吸引諸多外國旅客到此朝聖。不過，築地市場在1980年代逐漸出現老舊、狹小的問題，東京都曾有意以原址重建，但因經費問題，一直拖到2001年才決定搬遷到江東區的豐洲市場，搬遷時間為11月7日。攤商搬遷後，築地市場將配合「環狀二號線」道路開發而拆除。
不過，豐洲市場用地為東京瓦斯的廠房舊址，土壤中被檢出含有水銀、鉛等6種重金屬，地下水也遭到污染，東京都政府花850億日圓處理了土壤污染問題，但針對地下水的水質調查，必須等到明年1月才有結果。
除了污染問題，部分攤商對於豐洲新市場的設備不良及交通不便問題也頗有微詞。攤商間出現了「挺搬遷」和「反搬遷」兩派意見。小池在7月競選都知事期間，和兩派人馬會談，並在政見表示將審慎思考搬遷問題。
31日小池召開記者會宣布評估結果，除了將搬遷時間延到地下水質調查結果出爐之後，築地市場預定拆除計畫也將順延，另外，對於市場總工程費在4年內增加了近2000億日圓一事，小池打算交給新成立的「都政改革總部」調查是否有人謀不臧的問題。
小池表示，市場建築物的建設費從990億增加到2752億日圓，雖然說是受到建材和人事費用上場影響，但大漲3倍的價格令人無法接受。她指出，附近建案行情每坪單價約50到60萬日圓，但豐洲市場每坪單價卻高達220萬日圓。
由於築地市場延遷，將影響「環狀二號線」道路開發時間，進而牽動2020年東京奧運的籌備工作，日媒報導，小池這項決定預料將會遭到推動搬遷計畫的都議會最大黨派自民黨等方面的反對。
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