阻盜獵犀牛 辛巴威乾脆鋸掉角
2016-09-01
〔編譯蔡子岳／綜合報導〕匹夫無罪，懷璧其罪。辛巴威國內犀牛，單單去年，遭偷獵遇害竟多達50頭，出於無奈，辛巴威野生動物管理當局8月30日已開始與保育團體ATZ（Aware Trust Zimbabwe）合作，為國境內700頭成年犀牛去角。
ATZ為獸醫與保育界所組成，主任馬拉比尼指出，辛巴威「面臨盜獵而對國境內700頭犀牛採取去角，提早去除盜獵者的利得，是個退而求其次、勸退的手段。同時也為每頭年幼犀牛剪耳記錄。」
和保育團體合作 700頭去角
據世界自然保護聯盟（IUCN）資料，非洲偷獵犀牛的數字連續6年呈現增加之勢，表示既有防範措施，包括人造衛星空照、加強武裝巡邏網密度、聘請傭兵巡邏，肯亞甚至將偷獵者就地正法，嚇阻力仍不敵偷獵團體所得暴利。
單去年，非洲至少有1300餘頭犀牛無辜受害，只因為身懷被誤認具藥用價值的犀牛角。據信，盜獵所得大部分售往越南與中國。
辛巴威公園與野生動植物管理局表示，若順利，今年內將執行完畢犀牛去角行動，未來國家公園內犀牛若沒有角，盜獵者便不大可能前來。今年迄今，辛巴威境內已有9頭犀牛不幸因盜獵遇害。
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