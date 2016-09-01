我奧運團教練 返國後發燒腹瀉
2016-09-01
〔記者方志賢、林惠琴、林宗偉／綜合報導〕台灣參加巴西奧運代表團的一位教練，本月28日出現發燒、腹瀉、噁心等症狀，昨下午到高雄左營某醫院就診，由於巴西是登革熱、茲卡病毒疫區，醫師不敢輕忽，通報登革熱或茲卡病毒疑似個案，但登革熱快篩呈陰性，血液檢體則送衛福部疾管署確認。
疾管署發言人楊玉玟表示，目前檢體仍在檢驗中，要確認有無感染屈公病、登革熱或茲卡病毒等，一有結果就會立刻對外公布。
尚未超過茲卡潛伏期
支援里約奧運的長庚醫療體系感染科主治醫師陳南伃表示，該名個案目前還未超過茲卡病毒的12天潛伏期，從症狀描述來看，應該不是茲卡，但仍須謹慎以對。
據了解，這名30多歲男性教練8月26日返國，28日出現不適症狀，曾尋求隨團醫師看診，當時並未通報，但因症狀沒有改善，31日又到醫院就診。
高市衛生局掌握有16名從巴西返國的選手及教練行蹤，初步均無症狀，但這名教練卻未在名單中，衛生局將進一步確認防疫是否有疏漏，昨先前往左訓中心進行孳生源檢查及掃蚊等防疫措施，並對監控選手及教練採血送驗。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 淚崩！母子3亡難過鬼門關 遺書仍心繫家人
- 美網》謝淑薇又退賽 與雙詹「宿命對決」破局
- 加州名校性侵犯恐龍法官輕判 即將獲釋
- 自由廣場》遷校事件 被誤解誤用的預防性措施
- 雙子星案收賄 賴素如二審判九年
- 電視主持人夫妻涉吸金 一審無罪
- 攤位租金談不攏 租客撂人5打1
- 焦點評論》一堂昂貴的樂陞學分
- 恆春漁會攤販區大整頓 9月起停止營業
- 兆豐是外交部小金庫？ 胡忠信爆：洗黨產到國外
- 00:28 東部外海規模4.8地震 蘇澳最大震度5級
- 一打席纏鬥18球 吳念庭平西武紀錄
- 和泰車搶攻豪華車個人租賃市場
- 中秋火車票秒殺 交長︰有票就能回家
- 見正妹凍袂條 7旬翁公車站磨鳥
- 火車站南廣場 11月將完工
- 《享10公里免費》 中市108公車今起延駛草屯
- 健身房定型化契約 近九成不合格
- 足球員心肌梗塞 22次電擊奇蹟保命
- 立委質疑坑殺股民 轟金管會不理檢舉
- 董事長閃辭 兆豐金官派董事可能全換
- 經典賽護國強投／幸運9月 陳陳大丈夫今先發
- 涉賭議員 曾是319焦點人物
- 宏碁IFA秀全球最薄筆電 厚度不到1公分
- 戶政與眷村 檔案、文物展感動長輩
- 視網膜剝離拖一週 女學生險瞎掉
- 傳訊陳建仁？ 檢︰只是證人
- 《南迴搞軌更二審》李泰安及兩侄 判賠台鐵5096萬
- 最愛不是「萌神」！ NBA菜鳥愛KD
- 偏僻到沒地址 警扮遊客拍照查贓
- 看問題》揭牌日即有檢舉 討黨產民氣可用
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Tien set to head Straits Exchange Foundation
- 貪警勒索台商 1人2角被拆穿
- 漏帖傷很大 吳宗憲遇周董尷尬快閃
- Selina Hebe送作堆 假想敵變麻吉
- 手機放廁所天花板「 少年狼」偷拍3個月
- 戴爾收購EMC 中國點頭
- 康師傅淨利一直減 遭恆生剔出成分股
- 八仙失言？陳建仁致歉
- 建仔迎戰洋基 2局沒失分
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：我奧運團教練 返國後發燒腹瀉
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分