我奧運團教練 返國後發燒腹瀉

2016-09-01

〔記者方志賢、林惠琴、林宗偉／綜合報導〕台灣參加巴西奧運代表團的一位教練，本月28日出現發燒、腹瀉、噁心等症狀，昨下午到高雄左營某醫院就診，由於巴西是登革熱、茲卡病毒疫區，醫師不敢輕忽，通報登革熱或茲卡病毒疑似個案，但登革熱快篩呈陰性，血液檢體則送衛福部疾管署確認。

疾管署發言人楊玉玟表示，目前檢體仍在檢驗中，要確認有無感染屈公病、登革熱或茲卡病毒等，一有結果就會立刻對外公布。

尚未超過茲卡潛伏期

支援里約奧運的長庚醫療體系感染科主治醫師陳南伃表示，該名個案目前還未超過茲卡病毒的12天潛伏期，從症狀描述來看，應該不是茲卡，但仍須謹慎以對。

據了解，這名30多歲男性教練8月26日返國，28日出現不適症狀，曾尋求隨團醫師看診，當時並未通報，但因症狀沒有改善，31日又到醫院就診。

高市衛生局掌握有16名從巴西返國的選手及教練行蹤，初步均無症狀，但這名教練卻未在名單中，衛生局將進一步確認防疫是否有疏漏，昨先前往左訓中心進行孳生源檢查及掃蚊等防疫措施，並對監控選手及教練採血送驗。