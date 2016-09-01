緬甸政府與少數民族領袖會談
2016-09-01
〔國際新聞中心／綜合報導〕緬甸政府八月三十一日與少數民族領袖在首都奈比多展開歷史性的二十一世紀彬龍會談，發起這場會談的國務顧問翁山蘇姬邀請聯合國秘書長潘基文出席開幕式，希望藉由談判解決境內的暴力衝突。出席會談者包括武裝部隊總司令敏昂萊、上下議院議長和政黨代表及武裝團體代表。目前已知有十八個武裝團體參加，另有三股武裝勢力缺席，各界都密切關注這場會談是否能夠真正帶來和平。
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