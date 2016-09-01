救選情？ 川普將訪墨西哥

2016-09-01

〔編譯陳正健／綜合報導〕自參選以來屢次批評、侮辱墨西哥的美國共和黨總統候選人川普，八月三十一日將應墨西哥總統潘尼亞．尼托邀請訪問墨西哥市，並在總統官邸與潘尼亞．尼托私下會面。由於當天川普也將在亞利桑那發表重大移民政策演說，外界認為這次訪問對民調支持度不斷下滑的川普而言將是一場賭博，顯示他在移民政策上也有態度軟化的可能。不過，對手希拉蕊陣營卻呼籲選民，不要被川普的偽裝給騙了。

據悉，潘尼亞．尼托是在上週對美國民主、共和兩黨候選人發出邀請。川普在三十日透過推特證實他將訪問墨西哥，表示他非常期待此行。川普在競選時痛斥墨西哥人是罪犯、毒販、強暴犯，搶走美國人的工作，他當選後要在美墨兩國邊界興建高牆、阻擋非法移民進入，還要墨西哥政府付錢。

潘尼亞．尼托此舉跌破各界眼鏡。因為他三月時才多次砲轟川普，將他比擬為兩戰獨裁者希特勒和墨索里尼。但一般而言，墨西哥政界對川普態度冷淡、不屑評論。不過民間就反應激烈，報章雜誌與電視對川普嘲弄毫不留情。

墨西哥前總統福克斯立刻公開斥責潘尼亞．尼托的決定。墨西哥參院議長也說，「今天，我國的總統令我無地自容」，稱邀請川普等於認同他的仇恨競選。

這行將是川普參選後首度會見外國元首，也是他的第二次出訪，日前他曾造訪蘇格蘭，但未會晤任何政治領袖。不過，這次出訪未必是加分，二○一二年共和黨總統參選人羅尼就在造訪倫敦、波蘭和以色列時失態。

華盛頓郵報指出，潘尼亞．尼托目前民調支持率只有二十三％，為歷任墨國總統最低；反觀川普，美國國內支持度也僅三十五％。這場會面充其量只會軟化川普的形象，但他站在墨西哥國旗前揮手的畫面，恐怕非支持者所樂見。

川普將於三十一日在亞利桑那州鳳凰城發表移民政策演說，該州位於美墨邊界，移民議題備受關切。此前，川普在移民政策曾有「軟化」（softing）的跡象，他表示不會遣返所有非法移民，只會驅逐罪犯。令人質疑的是，川普二十七日立場又再搖擺。他放話要在上任後的「一小時內」，驅逐美國一千一百萬非法移民，而且說到做到。