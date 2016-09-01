法總理：裸胸比布基尼更能代表法國

2016-09-01

〔編譯陳正健／綜合報導〕法國多個城市禁止穆斯林女性穿著泳裝「布基尼」（Burkini）引起軒然大波。對此，法國總理瓦爾（Manuel Valls）八月二十九日竟在演說中表示，比起包得緊緊的「布基尼」，法蘭西共和象徵人物「瑪麗安娜」（Marianne）的袒胸，更能代表法國。不過，此話一出，瓦爾立刻慘遭法國歷史學家斥為「腦殘」，女性政治人物更是對他嗤之以鼻。

歷史學者斥腦殘

瓦爾告訴群眾：「『瑪麗安娜』裸露乳房，因為她在餵養人民！她沒戴著面紗，因為她是自由的！這就是共和國！」社會黨的瓦爾一直是「布基尼」的堅決反對者。他曾聲稱，寧願看到國內外女性展示胸部，享受法國海灘，而非遮遮掩掩。

對此，法國備受敬重的女歷史學家拉赫雷（Mathilde Larrere）推文指出，「瑪麗安娜」之所以袒胸示人，只因她是虛構的人物，是一種象徵，瓦爾的見地有如「腦殘」。她進一步解釋，法國著名浪漫主義畫家德拉克洛瓦（Eugene Delacroix）一八三○年創作的名畫《自由引導人民》（Liberty Leading the People），筆下的「瑪麗安娜」代表的意義是自由，而非共和。

其他學者也質疑瓦爾不懂法國歷史。「瑪麗安娜」一八四八年才正式成為共和象徵，是在推翻王室之後。歷史學家賴博（Nicolas Lebourg）認為，瓦爾顯然是把兩個不同時期的「瑪麗安娜」形象給搞混了。

前綠黨住房部長杜夫洛（Cécile Duflot）則說，對於「瑪麗安娜」袒胸的稱讚，顯示法國部分男性政治人物對女性的可悲觀感。據悉，法國衛生部長圖雷（Marisol Touraine）和教育部長瓦洛貝卡森（Najat Vallaud-Belkacem）等女性政治人物，當時也在場聆聽瓦爾的演說，但沒有跟著鼓掌叫好。