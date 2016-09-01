義大利發文藝消費券 抗恐怖主義洗腦
〔編譯管淑平／綜合報導〕在歐洲忙於對付「伊斯蘭國」等極端組織帶來的恐怖攻擊威脅之際，在文化藝術瑰寶豐富的義大利，九月將實施一套新機制，從另一層面對抗恐怖主義：發放價值五百歐元（約一萬八千台幣）的文藝活動消費券給年滿十八歲的年輕人，希望透過文化和社會誘因對抗極端主義。
滿18歲發1.8萬元當文青
九月十五日起，只要是今年內滿十八歲的義大利人，均可透過智慧手機應用程式「18app」註冊、領取這筆消費券，憑券免費或以折扣價從事上劇院看戲、參觀美術館、博物館、歷史建築、看演唱會或購買書籍等「豐富文化素養」的活動。估計有五十七萬五千人符合資格，而且住在義大利的十八歲歐盟公民均可申請，使用期限到明年底，國庫將因此負擔兩億九千萬歐元（約一○四億台幣）。
義國總理倫齊去年在巴黎恐怖攻擊數天後宣布這項計畫，強調除軍事層面外，也應該從意識形態層面反制極端份子，「我們以文化回應他們想像的恐怖」，即「文化對抗」。他說，「這是給邁入成年的孩子紅包，象徵性地喚醒他們意識到在義大利身為成年人的意義：這個世界最偉大文化遺產國度的繼承人和中堅份子。」
類似做法在歐洲福利國家越來越受歡迎，英國「防患未然」（Prevent）反恐怖主義策略中的「管道」計畫（Channel），便提供有激進化之虞的年輕人諮詢和社會支援服務，但遭部分穆斯林質疑此舉旨在監督恐怖嫌疑人。德國和法國則有較小規模的實驗，如法國學生可免費參觀巴黎所有公立博物館等。
不過，義大利政府此舉仍屬創舉。儘管反對派批評此舉乃執政黨買票的民粹花招，反恐怖主義專家和國際觀察家卻認為，這項做法可能比過去一些阻止年輕人激進化的措施還有效。義國青年失業率高達四十％，年輕人樂見政府發紅包。十一月將滿十八歲的馬嘉奇諾（Angelica Magazzino）說，「我們當然高興。給我們每人五百歐元從事文化活動，意味投資我們的未來」，她打算把這筆錢用來上芭蕾舞課程。
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