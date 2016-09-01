開會「姿勢不恭」 北韓副總理遭處決

2016-09-01

〔編譯陳正健／綜合報導〕南韓統一部八月三十一日表示，北韓主管教育的內閣副總理金勇進（Kim Yong Jin，譯音）已在今年七月遭到處決，他曾在開會時因「姿勢不恭」而遭調查。根據韓聯社的統計，北韓領導人金正恩上台至今，處決的黨內官員人數已經超過一百人。

南韓統一部發言人鄭俊熙告訴媒體，六十三歲的金勇進已被北韓當局處決，但未闡述其他細節，包括何時及為何行刑，南韓如何取得這項訊息。外界對於金勇進所知甚少，據悉他曾擔任北韓內閣教育部長，曾被列入李乙雪等三名已故官員的國家治喪委員會名單。

不過，一位不具名的南韓官員透露，今年六月二十九日，金勇進在北韓第十三屆最高人民會議上，曾因「姿勢不恭」而遭到當局指責，之後即接受北韓國家保衛部的調查，並被判定為「反黨反革命份子」，將他打成「現代版宗派份子」，七月時已對他執行槍決。

南韓中央日報三十日率先報導該消息時，指一名教育部高層官員因「打盹」而遭到處決，不過當時該報所指的官員為李英鎮。

南韓的北韓研究大學教授楊武仁指出，北韓官媒將公布九月九日的國慶出席名單，應藉此間接檢驗這項消息的真實性。因為南韓曾獲情資，前北韓人民軍總參謀長李英吉已於今年二月遭處決，但他在五月時卻名列勞動黨高層要員名單。

另外，鄭俊熙也表示，北韓勞動黨統一戰線部長金英哲（Kim Yong-Choi，譯音），以及宣傳部第一副部長崔輝（Choe Wei，譯音）都被下放，接受「革命再教育」。

根據韓聯社報導，金英哲今年七十一歲，被視為對南韓的鷹派。他遭指控態度專橫、試圖擴張統戰部權力等罪名，在七月至八月中旬於一個鄉下農場接受勞改，現在已經復職。由於金英哲被認為是對南韓的強硬派，加上曾任偵察總局局長，因此南韓政府擔心他為了向金正恩表達效忠，對南韓立場很可能會更趨強硬，必須密切關注其動向。至於崔輝現年六十一歲，兼任朝鮮勞動黨中央委員，金正恩對他的宣傳工作感到不滿，於五月底下放接受革命再教育。

傳北韓配發「核背包」

另外，消息人士告訴「自由亞洲電台」，北韓已經籌組一支約營級兵力規模的特種部隊，自今年三月以來，配發該部隊「核背包」，裡面的武器重約十至三十公斤，能對敵軍噴射可能是鈾的放射性物質。該部隊也已利用假彈進行過模擬訓練。目前無法查證由美國政府資助的自由亞洲電台這項報導的正確性。