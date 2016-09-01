彈劾案通過 巴西總統羅塞夫下台

2016-09-01

參院61票贊成、20票反對 通過彈劾

〔編譯管淑平／綜合報導〕巴西參議院八月三十一日表決總統羅塞夫（Dilma Rousseff）彈劾案，結果以六十一票贊成、二十票反對確定羅塞夫違反預算法罪名成立，應予彈劾，羅塞夫成為巴西自一九九二年以來首位遭彈劾下台的總統，她所屬的左派工黨長達十三年的政權因此告終，代理總統泰梅爾（Michel Temer）隨後宣誓就任總統，確立巴西轉向中間偏右路線。守在參院外的大批民眾隨即爆出熱烈掌聲，高聲歡呼。

左派13年政權結束 轉向中間偏右路線

三十一日的表決是歷時九個月的羅塞夫彈劾程序的終點，效忠羅塞夫的參議員徹夜辯論，試圖在勢已難擋的反羅塞夫陣營前做最後一搏。表決前，泰梅爾的幕僚長帕迪亞（Eliseu Padilha）表示，政府預期會有六十到六十一票支持彈劾羅塞夫，遠超過參院總席次八十一席的三分之二（即五十四票）門檻。泰梅爾對於彈劾案過關顯然信心十足，在參院投票前，他已規劃好對全國發表演說，闡述施政重點，接著將前往中國參加二十國集團（G20）高峰會。

反羅塞夫陣營認為，本案讓巴西有機會翻過這頁拖延已久的經濟和政治危機。三十日的最終辯論中，雙方陣營都慷慨陳詞。提案彈劾羅塞夫的參議員帕斯考（Janaina Paschoal）激動落淚，為造成總統「受苦」請求寬恕，但她也駁斥羅塞夫前一天指控的「政變」之說，堅持這是做對的事，「彈劾，是我們在情勢格外嚴重時需要的憲法補救措施，而現在正值這樣的情況」。

新任總統泰梅爾撙節措施 面臨重重阻力

巴西政治僵局可望隨羅塞夫彈劾案拍板迅速落幕，但即便參院以壓倒性多數通過彈劾，也不代表泰梅爾接下來的路好走，他提出的限制公共開支、改革政府退休金等法案，在國會仍面臨重重阻力，其閣員捲入國營巴西石油公司回扣案也傷害他所屬民主運動黨的形象，這些都可能損及重建巴西政治穩定、經濟信心的努力。

美國貝萊德集團（BlackRock）拉丁美洲基金資深經理藍德斯（Will Landers）表示，一旦羅塞夫被彈劾，市場將解讀為國會支持泰梅爾政府採取一系列撙節措施，讓巴西經濟重回正軌。美國駿利資產管理集團（Janus Capital Group）基金經理拉荷農敦（Dan Raghoonundon）則指出，一旦參院通過彈劾羅塞夫，泰梅爾在代理總統期間所做的各項承諾是否能夠兌現，新政府內部是否能夠齊心協力，讓巴西走出政治經濟危機，才是真正的考驗。