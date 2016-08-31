史上最大牛隻竊案 紐西蘭500頭乳牛被偷
2016-08-31
〔編譯蔡子岳／綜合報導〕紐西蘭8月爆發立國200年史上最大「乳牛失竊案」，紐西蘭南島阿什伯頓鎮（Ashburton）附近一座牧場，擁有1300頭乳牛，因冬天無法泌乳，牧場主人7月初清點數目後便沒有仔細注意，8月底再次清點，才赫然發現短少500頭，損失高達100萬紐西蘭幣（約2300萬台幣）。
損失高達2300萬元
每隻乳牛體型至少半公噸，500頭乳牛按一般拖車裝運，至少得來回13趟以上，因此高階警官班菲德（Scott Banfield）判斷：「一次偷走這麼多牛不可能為單一小偷所犯，比較可能的狀況是有好幾個小偷，在一段期間內分工偷走這些牛。」
受害酪農透過「臉書」尋求協助，但並未透露失竊細節。其好友李菲林克（Willy Leferink）則表示，一次盜走500頭乳牛，中間關係人必定不少，偷牛賊集團只要稍有失誤，追回機會還是很大。
而且，牛耳朵裡的電子辨識標籤一旦被取下，紐西蘭酪農業商人便知道這牛來路不明，「紐國酪農商人秉性誠實，這些偷牛賊銷贓怕也不容易。」
紐國人口500萬，「牛口」多達1000萬，每頭乳牛價值約1500紐幣，這群失竊乳牛價值高達100萬紐幣。紐國酪農業團體主席霍格德（Andrew Hoggard）則表示，這是「近200年最嚴重的竊案」。
阿什伯頓鎮去年即有被偷牛賊鎖定的跡象，但駐地警察對酪農業案件總不夠認真。紐國警方目前不願對此發表意見。
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