2016-08-31

怪颱「獅子山」於日本當地時間30日傍晚約6點，從岩手縣大船渡市附近登陸，晚間9點前從青森縣離陸進入日本海，朝中國東北前進，估計31日凌晨將轉為溫帶低氣壓。編號10號的「獅子山」19日於日本八丈島附近太平洋海域形成，原本朝南方向移動，但26日突然大迴轉朝北挺進，蓄滿能量直撲日本東北地區。這個怪颱不但是日本自1951年開始進行颱風觀測以來最長壽的颱風，也是第一個從日本東北太平洋沿岸登陸的颱風。「獅子山」夾帶豪雨，造成部分地區一天內降下一個月的雨量，東北地區傳出道路淹水災情，40多萬人被勸告撤離，陸空交通暫停，各地傳出樹倒、屋頂被掀起、上萬戶停電的零星災情。圖為宮城縣石卷市海岸捲起巨浪。（圖：美聯社，文：編譯林翠儀）