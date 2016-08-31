俄羅斯電波望遠鏡 發現恆星發出強烈訊號
2016-08-31
〔編譯蔡子岳／綜合報導〕俄羅斯電波望遠鏡「拉坦-600」去年觀察到從恆星HD164595發出的一條「強烈訊號」，29日由長期書寫外星探索的科學部落格「Centauri Dreams」作者季斯特（Paul Gilster）發表於部落格，引起世界天文學家注意。該訊號類似所謂「第一型文明（type I civilizations）」發出的電波，即指涉類似地球目前科技水準的文明。
首先注意到這項訊息的是義大利都靈大學學者馬孔尼（Claudio Maccone），他讓英國「衛報」刊載預定在9月27日「國際宇宙航行科學院（International Academy of Astronautics）」年度大會發表的研究報告。馬孔尼呼籲國際研究者鎖定HD164595，「這條訊號極為類似第一型文明，不是幻想。」
俄羅斯「拉坦-600」望遠鏡是自恆星HD164595方向發現訊號，HD164595距離地球95光年遠，大小與太陽幾乎相當，目前所知有一行星HD164595b繞其公轉，HD164595b大小約等於海王星，公轉週期為40天（其1年只有40天）。
俄羅斯「拉坦-600」望遠鏡為「尋找外星智慧生命（SETI）」計畫夥伴，在此服務的俄國科學家肖斯塔克（Seth Shostak）指出，「合理懷疑是ET」，作為研究者，這樣提問當然是合理的，但是拉坦-600所接收的電波包括一般電台的波長乃至於超長波，拉坦-600「好像打開收音機一樣，全部接受」，因此斷言是「ET」對地球發出訊號，為時過早。
季斯特文中指出，這個訊號足以引人入勝，值得長久監測這個目標。
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