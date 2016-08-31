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義大利救6500難民

2016-08-31

義大利海岸防衛隊30日偕同歐盟邊防局（Frontex）、海上難民救援隊（Proactiva Open Arms）和無國界醫生組織（MSF），在利比亞西部港口薩伯拉達（Sabratha）外海馳援40多回，救起約6500名主要來自厄利垂亞和索馬利亞的非洲難民，其中不乏稚齡幼童，甚至還有出生僅5天的嬰兒。

這些難民為逃離戰亂和貧窮，搭乘不利於航行的木製漁船渡海，每艘船都呈現人滿為患、許多難民的雙腳不得不懸垂在船身外的驚險景象；不僅物資缺乏，還得面臨惡劣天氣和海象考驗。因此，當救援隊前來時，難民不禁高聲歡呼，甚至跳下海游向救援隊。這是近來單日規模最大的救援行動，今年以來已有約11萬2500名難民成功抵達義大利。

（圖︰美聯社，文︰編譯孫宇青）

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