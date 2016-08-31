老公洩不雅照 希拉蕊幕僚休夫
〔編譯茅毅／綜合報導〕就在美國總統大選距今僅剩約2個月之際，紐約郵報（New York Post）28日報導，追隨民主黨總統候選人希拉蕊長達20年的重要幕僚胡瑪．阿貝丁（Huma Abedin），曾擔任聯邦眾議員的夫婿懷納（Anthony Weiner）又爆出性醜聞，與一名女性在社群媒體上交換鹹濕訊息和照片。忍無可忍的阿貝丁這回不再愛相隨，毅然決然「休夫」，外界關注此事是否會對希拉蕊選情造成不利影響。
41歲的阿貝丁自1996年就讀喬治華盛頓大學時，便開始替希拉蕊工作，就像希拉蕊的「第二個女兒」。
現任希拉蕊競選團隊副主席的阿貝丁29日宣布，將與懷納離婚。她的友人透露，2人離婚已醞釀一段時日。
紐約郵報這次刊登一張懷納的褲襠照，一旁還躺著他與阿貝丁所生的4歲稚兒，在妻子陪同希拉蕊巡迴全國打選戰的同時，他將這張凸顯其男性性徵的不雅照傳給一名擁有傲人雙峰的女性。
阿貝丁已不是第一次被迫面對懷納這類不檢點的行徑，他在2011年就被媒體踢爆將自己一些帶有性暗示的照片傳給幾名女性，並因此辭去議員職務。2年後，他企圖東山再起參選紐約市長，卻又被爆出有多起婚外情，「色字頭上一把刀」堪稱他政治生涯的最佳警語。
希拉蕊2000年當選聯邦參議員、2008年角逐民主黨總統提名和擔任國務卿期間，阿貝丁無役不與，而且角色愈來愈吃重。在「電郵門事件」、「柯林頓基金會」等在選戰中被外界檢視的爭議中，希拉蕊競選團隊的所有決策，幾乎都有阿貝丁的身影，她也是希拉蕊友人、政治盟友與金主圈裡的秘密管道。希拉蕊的幕僚群29日表示同情阿貝丁的遭遇，並有信心此事不會波及希拉蕊選情。
但紐約時報指出，阿貝丁決定離婚的插曲，恐喚起選民對希拉蕊自己婚姻裡的風波的記憶；當年柯林頓與白宮女實習生李文斯基的性醜聞，也是希拉蕊競選團隊亟欲塵封的往事。
共和黨總統候選人川普自然不會放過此消遣希拉蕊的良機，他先讚許阿貝丁的決定為「明智」之舉，接著話鋒一轉指稱此事攸關「國家安全」，說自己「替這個國家擔心，希拉蕊竟輕忽且隨便地讓懷納如此接近高度機密的情資」，「天曉得他知道些什麼還有他告訴了誰？」
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標題：老公洩不雅照 希拉蕊幕僚休夫
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