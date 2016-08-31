印度外國人頻遭性侵 部長要女遊客別穿裙
2016-08-31
〔編譯茅毅／綜合報導〕在印度不時傳出外國女觀光客遭到性侵事件的氛圍下，印度觀光部長夏瑪（Mahesh Sharma）28日在推廣觀光客赴印旅遊的場合中，呼籲女性觀光客在印度「別穿裙子」，因為印度文化和西方文化不同，並建議女性觀光客避免夜間單獨外出，引發譁然。反對黨痛批此言與伊斯蘭極端組織「神學士」無異，怒斥夏瑪將防制性侵事件的責任推給女性，卻不要政府改善治安。
文化不同 夜晚別獨自外出
夏瑪提到，當外籍遊客入境印度時，將發放一個寫著什麼能做、什麼不能做的卡片。該須知甫於去年發行，包括像是「夜晚別獨自外出」、「別穿短版的衣服或裙子」、「印度與西方的文化不同」等基本的婦女旅遊安全指南。
這番話隨即激起民怨，有女網友推文，「請為我們這些壞女人上一堂印度文化課，我們愈來愈失控，亟須管教！」
夏瑪的「建議」有其背景，一連串針對外籍婦女的性侵案已使印度聲譽受損，而在因應性侵及強暴等所有犯罪的軟、硬體設施上，嚴重欠缺，鑑識、法醫實驗室也不夠，警民比例也是全球最糟國家之一。
夏瑪29日澄清，說自己就有2個女兒，「永遠不會告訴女性該或不該穿什麼」，「如此禁令令人難以想像，但這不是罪過。每個國家有時會發佈（旅遊）建議，但我從未說過得改變每個人的穿著」。
挨批仇視、污名化女性
然而，外界痛批夏瑪只是將女性污名化，政府該做的是盡力改善治安，保障婦女人身安全。關心性平議題的印度智庫「社會研究中心」負責人庫瑪瑞直斥夏瑪的言論「愚蠢」，這是一種檢討受害者的「怪罪女性症候群」。印度新聞網站「第一報網」也批評，夏瑪的發言「充滿對女性的仇視」，「公然承認印度是個無力確保婦女平安和安全的國家」。
這並非夏瑪失言首例，他去年就呼籲女性晚上不要外出，「在其他地方或許沒問題，但這不是印度文化的一部分」。
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