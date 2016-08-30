日人募資救街貓 貨櫃打造貓庭院

2016-08-30

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本山口縣一家溫泉旅館，為了搶救將被撲殺的流浪貓，透過網路群募集資，在庭院中以兩只貨櫃打造「貓庭院」，成為全國有名的「貓旅館」，也開啟了街貓救援的新模式。

這家貓旅館「手島旅館」位於山口縣阿知須溫泉，是一家以養生美食為主要賣點的旅館，尤其是使用香草入菜的泰式料理，在網路上享有極佳口碑。

老闆手島英樹是愛貓人士，家裡收養了4隻流浪貓；他表示，山口縣每年撲殺大量流浪貓狗，為全國第3多，其中有7成為貓咪，2014年撲殺的流浪貓高達4700多隻。

拯救生命 提供貓咪居住空間

為了多拯救一條生命，手島決定將旅館庭院改造成貓咪居住的所在，今年3月在群募網站展開集資任務，希望募得400萬日圓購買貨櫃，打造貓咪居住的空間，獲得網友熱烈響應，一個多月就達成目標。

將兩只長3公尺、寬2公尺的鐵路貨櫃連接起來，可打造6公尺長的貓咪專用空間，內層鋪裝隔熱建材，並加裝空調設備，讓貓咪像住五星級飯店般享受。手島估計一次最多可收養25隻街貓，貓咪飼料費、醫療和結紮費用，則從旅館收入提撥，未來也考慮開放民眾認養。

配合手島旅館的「貓庭院」6月初完工，目前已有10隻貓咪進駐，貓庭院和旅館大廳連接處裝有大型透明落地窗，住宿旅客可隔著窗戶，一邊欣賞貓咪、一邊享受美食。