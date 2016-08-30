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洛城機場誤傳槍響 「蒙面俠蘇洛」被逮

2016-08-30

〔編譯茅毅／綜合報導〕在傳出疑似槍聲的巨響後，美國洛杉磯國際機場（LAX）部分區域28日晚間短暫關閉，製造這些聲響的人，可能是一名打扮成超級英雄「蒙面俠蘇洛」（Zorro）的男子，警方到場後將他拘留。LAX稍後證實此事為虛驚一場，當地時間29日凌晨2點過後不久，各航廈重新開放，一切恢復正常運作。

28日晚間約9時，警方接到多通報案電話，指機場航廈傳出槍聲，警方隨即趕赴現場，封鎖第4、7與8航廈徹查；約45分鐘後，洛杉磯警察局表示，並未查獲有開槍證據或有人員受傷。洛城警局首席發言人尼曼（Andy Neiman）說，「LAX傳出槍聲，已證實只是巨大聲響」，「沒槍聲、沒人受傷，持續調查找出（聲響）來源」。

不過，航警局和機場當局推文表示，一個「穿蘇洛戲服的人已被拘留，但尚未釐清此人在這起事件中的角色」。

根據現場網友影片顯示，警方在一座航廈外團團圍住一名打扮成蘇洛、手持塑膠劍的男子，並將他逮捕。

兩週前，為調查出現槍響的傳聞，警方也曾短暫淨空紐約市甘迺迪國際機場（JFK）一座航廈，之後確定是虛驚一場，LAX成為近來美國第二座發生類似情況的主要機場。

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  • 人潮熙攘的洛杉磯國際機場28日傳出巨響，旅客驚慌奔逃，當地警方緊急趕赴現場，並將一名身穿「蒙面俠蘇洛」戲服的男子帶走。（取自網路）

    人潮熙攘的洛杉磯國際機場28日傳出巨響，旅客驚慌奔逃，當地警方緊急趕赴現場，並將一名身穿「蒙面俠蘇洛」戲服的男子帶走。（取自網路）

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