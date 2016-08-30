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模擬火星生活一年 6科學家「重返」地球

2016-08-30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕為模擬火星上的生活，6名科學家組成團隊自去年8月28日起，在美國夏威夷偏僻山區的圓頂基地，展開為期一年的實驗。在近乎與世隔絕的艱困環境，以及僅能仰賴有限資源的條件下，該團隊28日成功完成實驗出關，為將來更進一步的火星探索任務找到可行性。

研究上火星任務 近乎與世隔絕

以美國國家航太總署（NASA）目前的科技能力而言，只能透過機器人探測車在火星進行為期8個月的調查，且目前太空人在國際太空站（ISS）執行任務的期限為6個月，若欲使太空人在火星展開探索，則必須確保他們具備在火星生活1至3年的能力。因此，NASA與夏威夷大學共同資助這項名為「夏威夷太空探索類比與模擬」（HI-SEAS）的火星生活模擬實驗。

這項實驗在夏威夷「毛納羅亞」休眠火山建造一座圓頂基地，由於當地土壤與在火星發現的塵土類似，再加上位處2440公尺的高海拔，既無動物生存，也幾乎沒有植物生長，被認為是地球上與火星環境最接近的地點。參與實驗的科學家包括1名法國天體生物學家、1名德國物理學家，以及4名分別擔任飛行員、建築師、醫師兼記者和土壤科學家的美國人。

完成任務出關 最想度假吃美食

這6名科學家在基地內雖各有房間，但空間僅夠擺放書桌和摺疊床，生活毫無隱私可言；他們沒有新鮮食物可吃，僅能以乾燥食物、起司粉、鮪魚罐頭等太空食品充饑。透過電子郵件與外界通訊時會延遲20分鐘，因為必須模擬地球到火星的訊息傳送速度。不僅如此，6人待在基地內無法感受外在季節變化，必須設法排解單調乏味的生活及人際關係的衝突，形同與外界隔絕。即使獲准短暫外出，也必須穿著太空裝。

這項實驗耗時一年，僅次於之前在俄羅斯進行的一項長達520天的類似研究。6名科學家28日步出基地時，激動之情溢於言表。他們除了對火星任務的可能性表示正面看法外，也提及經過一年克難生活，此刻最想去度假，享受美食。

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  • 美國航太總署在類似火星環境的夏威夷毛納羅亞火山建造一座圓頂基地，6名科學家在內部進行為期1年的火星生活模擬，期望能為火星探索任務找出可能性。圖為6人在28日完成為期1年的實驗，步出基地時難掩興奮之情。（歐新社）

    美國航太總署在類似火星環境的夏威夷毛納羅亞火山建造一座圓頂基地，6名科學家在內部進行為期1年的火星生活模擬，期望能為火星探索任務找出可能性。圖為6人在28日完成為期1年的實驗，步出基地時難掩興奮之情。（歐新社）

  • 美國航太總署在類似火星環境的夏威夷毛納羅亞火山建造一座圓頂基地，6名科學家在內部進行為期1年的火星生活模擬，期望能為火星探索任務找出可能性。（歐新社）

    美國航太總署在類似火星環境的夏威夷毛納羅亞火山建造一座圓頂基地，6名科學家在內部進行為期1年的火星生活模擬，期望能為火星探索任務找出可能性。（歐新社）

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