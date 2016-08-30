模擬火星生活一年 6科學家「重返」地球
〔編譯孫宇青／綜合報導〕為模擬火星上的生活，6名科學家組成團隊自去年8月28日起，在美國夏威夷偏僻山區的圓頂基地，展開為期一年的實驗。在近乎與世隔絕的艱困環境，以及僅能仰賴有限資源的條件下，該團隊28日成功完成實驗出關，為將來更進一步的火星探索任務找到可行性。
研究上火星任務 近乎與世隔絕
以美國國家航太總署（NASA）目前的科技能力而言，只能透過機器人探測車在火星進行為期8個月的調查，且目前太空人在國際太空站（ISS）執行任務的期限為6個月，若欲使太空人在火星展開探索，則必須確保他們具備在火星生活1至3年的能力。因此，NASA與夏威夷大學共同資助這項名為「夏威夷太空探索類比與模擬」（HI-SEAS）的火星生活模擬實驗。
這項實驗在夏威夷「毛納羅亞」休眠火山建造一座圓頂基地，由於當地土壤與在火星發現的塵土類似，再加上位處2440公尺的高海拔，既無動物生存，也幾乎沒有植物生長，被認為是地球上與火星環境最接近的地點。參與實驗的科學家包括1名法國天體生物學家、1名德國物理學家，以及4名分別擔任飛行員、建築師、醫師兼記者和土壤科學家的美國人。
完成任務出關 最想度假吃美食
這6名科學家在基地內雖各有房間，但空間僅夠擺放書桌和摺疊床，生活毫無隱私可言；他們沒有新鮮食物可吃，僅能以乾燥食物、起司粉、鮪魚罐頭等太空食品充饑。透過電子郵件與外界通訊時會延遲20分鐘，因為必須模擬地球到火星的訊息傳送速度。不僅如此，6人待在基地內無法感受外在季節變化，必須設法排解單調乏味的生活及人際關係的衝突，形同與外界隔絕。即使獲准短暫外出，也必須穿著太空裝。
這項實驗耗時一年，僅次於之前在俄羅斯進行的一項長達520天的類似研究。6名科學家28日步出基地時，激動之情溢於言表。他們除了對火星任務的可能性表示正面看法外，也提及經過一年克難生活，此刻最想去度假，享受美食。
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