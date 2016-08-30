布魯塞爾犯罪學研究所爆炸

2016-08-30

比利時首都布魯塞爾北部的「布魯塞爾犯罪學研究所」，當地時間廿九日凌晨三時左右發生爆炸，強大威力將實驗室窗戶炸飛至數十公尺外，現場竄出大量濃煙，一度傳為恐怖攻擊，所幸未造成任何人員傷亡。警方初步調查後指出，嫌犯先是駕車撞破安全圍籬闖入所內，接著在實驗室附近縱火，事後再將作案車輛燒毀。此外，現場也未發現炸彈，爆炸聲響應是化學物質燃燒所致，推測本案應為犯罪行動，而非恐攻。警方研判，由於案發的實驗室專門分析犯罪現場採集的ＤＮＡ樣本，嫌犯的目的應是企圖湮滅相關犯案證據。警方已逮捕五名嫌犯，正進一步釐清案情。

（圖：歐新社，文：編譯孫宇青）