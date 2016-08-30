| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

布魯塞爾犯罪學研究所爆炸

2016-08-30

比利時首都布魯塞爾北部的「布魯塞爾犯罪學研究所」，當地時間廿九日凌晨三時左右發生爆炸，強大威力將實驗室窗戶炸飛至數十公尺外，現場竄出大量濃煙，一度傳為恐怖攻擊，所幸未造成任何人員傷亡。警方初步調查後指出，嫌犯先是駕車撞破安全圍籬闖入所內，接著在實驗室附近縱火，事後再將作案車輛燒毀。此外，現場也未發現炸彈，爆炸聲響應是化學物質燃燒所致，推測本案應為犯罪行動，而非恐攻。警方研判，由於案發的實驗室專門分析犯罪現場採集的ＤＮＡ樣本，嫌犯的目的應是企圖湮滅相關犯案證據。警方已逮捕五名嫌犯，正進一步釐清案情。

（圖：歐新社，文：編譯孫宇青）

廣告
  • （歐新社）

    （歐新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：布魯塞爾犯罪學研究所爆炸


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.