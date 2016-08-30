IS自殺攻擊 葉門募兵中心71死
2016-08-30
〔編譯茅毅／綜合報導〕伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國（ＩＳ）」一連兩天在伊拉克和葉門等地發動自殺炸彈攻擊，包括一名自殺炸彈客在內的五名ＩＳ份子，廿八日先在伊拉克綠洲城市埃因塔默爾（Ain al-Tamer）造成十八人喪生；廿九日又駕著滿載炸藥的汽車猛力衝撞設於葉門（Yemen）南部大城亞丁（Aden）北部一所學校的募兵中心，釀成至少七十一人喪生，這是亞丁一年多來伊斯蘭極端份子犯下死傷最慘重的攻擊事件。
當地官員指出，埃因塔默爾爆炸案的許多死者是參加一場喜宴的賓客。伊國中部幼發拉底河作戰指揮部指揮官哈拉夫（Qais Khalaf）表示，炸彈客當時「持ＡＫ步槍、手榴彈。其中一人自爆，其餘被維安部隊格斃」。當地議員說，炸彈客在人群中引爆，五名凶嫌有的穿便服、有的穿軍服，行凶目的仍待釐清。
伊拉克喜宴 炸彈客釀18死
埃因塔默爾位於巴格達西南方，距離什葉派聖城卡巴拉（Karbala或Kerbala）約五十公里，地處伊國安巴省（Anbar）邊陲，長久以來就是伊斯蘭極端份子的避風港。該地區與沙烏地阿拉伯、約旦和敘利亞接壤，居民絕大多數為遜尼派。與ＩＳ掛鉤的阿瑪克通訊社（Amaq）發佈的聲明指稱，這起爆炸案係ＩＳ的死士針對一場「什葉派的集會」所為。
在亞丁，凶嫌趁募兵中心所在學校開門放行一輛運送食物的貨車駛入之際，駕駛裝滿爆炸物的車輛衝入並引爆。目擊者指出，爆炸造成屋頂坍塌，若干新兵被埋，幾棟靠近募兵中心的建築物也受損。住在附近的奧斯曼（Mohammed Osman）描述現場慘狀，「這是一場大屠殺」。
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