59％日人挺安倍 續任至2020奧運
2016-08-30
〔駐日特派員張茂森、國際新聞中心／綜合報導〕「日本經濟新聞」和「東京電視台」今天公佈的最新民調顯示，安倍內閣的支持率達六十二％，比本月上旬的調查上升四％；不支持率為廿七％，比上次調查下降五％，這可能與安倍日前在里約奧運會閉幕式中驚喜化身電玩主角「超級瑪利歐（Super Mario）」有關，支持安倍續任至二○二○年東京奧運會的受訪者更高達五十九％。
在廿六日到廿八日所做的這項民調顯示，支持安倍內閣的民眾越來越多，創下一四年九月內閣改組以來的新紀錄，不支持率也降至廿七％。報導說，這可能與安倍在里約奧運閉幕式中的「超級瑪利歐」角色扮演有關，讓日本民眾對四年後的東京奧運有所期待。調查顯示，有五十九％受訪者希望到二○年東奧時也是安倍內閣當政，反對者為廿九％。
為使安倍任期延至東奧開幕，日本執政自民黨將在本月成立專門機構研究修改黨章，使安倍連任，黨內部分重量級人士已表態支持。安倍的黨魁任期到一八年九月屆滿，也是首相任期屆滿時。
不過，美國天普大學（Temple University）日本校區亞洲研究主任金斯頓（Jeffrey Kingston）認為，安倍支持度驟增是因為日本選手在奧運表現優異，與「超級瑪利歐」無關。日本在本屆奧運共贏得四十一面獎牌，包括十二面金牌。
對中國態度 55％盼更強硬
有關安倍政府的外交政策，在中國公務船頻頻出沒釣魚台海域，入侵日本「領海」，以及日中兩國政府正磋商在廿國集團（G20）高峰會期間安排安倍與中國國家主席習近平會談之際，五十五％的受訪者表示「應以更強硬的態度面對中國」；六十二％的安倍內閣支持者，以及六十三％的自民黨支持者，都要求安倍進一步「硬起來」。而在公明黨與民進黨支持者中，則主張「應重視對話」者較多。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 不用猜了 蘋果公布iPhone 7在9月7日發表
- 離奇車禍變槍擊 埔里知名礦泉水員工疑遭尋仇
- 台鐵協商中 秋節車票明如期開賣
- 阿沁第一次獻給蔡健雅 帥氣變福氣
- 淡水今晨22.7度 南台灣留意局部雨
- 自由談》小英辭黨主席 深化台灣民主
- 歐盟擬草案 ：轉載媒體新聞 Google等要付費
- 〈愛情軍師團〉8月徵文啟事
- 霍亂來亂 今年病例創5年新高
- 天外傳來強烈訊號 引起外星生命聯想
- 占數百億國產 // 電協郵協想捐1成了事
- 餓死重殘女兒？ 母搬家落跑
- 康師傅上半年淨利 年減64.8%
- 單行道改雙向通行 市府評估
- 誣告朴有天性侵 3嫌被起訴
- 長照穩定財源 擬增菸捐菸稅
- 家長多陪伴 避免開學症候群作亂
- 鳳山火警釀2人受傷 不排除遭縱火
- 〈達人分享經〉培養創意 再談創業
- 「彈力球」大哉問 中職考慮「換球」了
- 北檢九月增設重大刑案組 兼辦肅貪
- 亞俱男排賽》不敵卡達 我無緣4強
- 何潤東告別單身之旅 沈建宏陳奕陪曬奶肌
- 星國再增15茲卡病例 疾管署29日提升旅遊疫情
- 上班一族8月徵文─避免職場「火山爆發」
- 礁溪櫻花陵園馬拉松 9.1起報名
- 和泰結合網家 線上大賣中古車
- 雄三誤射》軍方提檢討報告 擴大懲處
- 〈廢核救家園〉台電缺電10匹狼 「開放台電」團隊調查出爐
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MND explains cause of missile incident
- 「多喝水」員工撞車 竟是遭追殺轟頭
- 世大運前先過招 我男足輸日2球
- 五月天秀恩愛 交杯奶敬兄弟情
- 健康充電站─衛教講座
- 苗縣學生午餐不滿意 可要求次月換廠商
- 中信高球賽後天開打 盧曉晴︰參加大賽收穫滿滿
- 金管會︰兆豐案報告 9月底完成
- 《大學生了沒》收攤 KID吳怡霈不散
- 台灣民意基金會民調︰七成認同蔡不碰觸「九二共識」
- 社論》請教國防部兩個基本問題
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：59％日人挺安倍 續任至2020奧運
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分