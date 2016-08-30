59％日人挺安倍 續任至2020奧運

2016-08-30

〔駐日特派員張茂森、國際新聞中心／綜合報導〕「日本經濟新聞」和「東京電視台」今天公佈的最新民調顯示，安倍內閣的支持率達六十二％，比本月上旬的調查上升四％；不支持率為廿七％，比上次調查下降五％，這可能與安倍日前在里約奧運會閉幕式中驚喜化身電玩主角「超級瑪利歐（Super Mario）」有關，支持安倍續任至二○二○年東京奧運會的受訪者更高達五十九％。

在廿六日到廿八日所做的這項民調顯示，支持安倍內閣的民眾越來越多，創下一四年九月內閣改組以來的新紀錄，不支持率也降至廿七％。報導說，這可能與安倍在里約奧運閉幕式中的「超級瑪利歐」角色扮演有關，讓日本民眾對四年後的東京奧運有所期待。調查顯示，有五十九％受訪者希望到二○年東奧時也是安倍內閣當政，反對者為廿九％。

為使安倍任期延至東奧開幕，日本執政自民黨將在本月成立專門機構研究修改黨章，使安倍連任，黨內部分重量級人士已表態支持。安倍的黨魁任期到一八年九月屆滿，也是首相任期屆滿時。

不過，美國天普大學（Temple University）日本校區亞洲研究主任金斯頓（Jeffrey Kingston）認為，安倍支持度驟增是因為日本選手在奧運表現優異，與「超級瑪利歐」無關。日本在本屆奧運共贏得四十一面獎牌，包括十二面金牌。

對中國態度 55％盼更強硬

有關安倍政府的外交政策，在中國公務船頻頻出沒釣魚台海域，入侵日本「領海」，以及日中兩國政府正磋商在廿國集團（G20）高峰會期間安排安倍與中國國家主席習近平會談之際，五十五％的受訪者表示「應以更強硬的態度面對中國」；六十二％的安倍內閣支持者，以及六十三％的自民黨支持者，都要求安倍進一步「硬起來」。而在公明黨與民進黨支持者中，則主張「應重視對話」者較多。