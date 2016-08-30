國會審彈劾案 巴西總統羅塞夫最後一搏
〔編譯張沛元／綜合報導〕被控違反預算法而遭停職的巴西女總統羅塞夫，廿九日親赴參議院作證，堅稱並未操控政府會計，「絕對問心無愧」，指控彈劾案是違憲政變，巴西未來岌岌可危。不過，一般預料參院仍將在本週通過彈劾案，終結羅塞夫所屬的左派工黨長達十三年的政權。
羅塞夫在演說中將彈劾案形容為嚴重違憲，是不折不扣的政變，保守派政府上台將會大砍社會計畫支出，摧毀已頗有成效的扶貧政策，「巴西未來岌岌可危」。她呼籲參議員投票反對彈劾她，「投票否決彈劾，投票力挺民主…不要接受政變。」
稱彈劾嚴重違憲 有如政變
羅塞夫否認犯罪，聲稱自己遭到不公平指控，並提醒參議員她獲得超過五千四百萬選票成功連任，而且過去是反對軍方統治的反抗軍戰士，即便遭到殘忍刑求仍奮戰不懈。羅塞夫說，她過去戰鬥是為了爭取更平等的社會，而她的政府在這方面的成就目前「面臨危險」。
數百名駐守在國會外的羅塞夫支持者，在她的車隊抵達國會時高呼支持口號，大讚羅塞夫是巴西戰士。儘管羅塞夫致力捍衛總統寶座，包括廿名前閣員與前總統魯拉也都支持她，但預料國會仍將如預期通過彈劾。
參院對羅塞夫的詰問將歷時一整天，預定卅日晚間或卅一日上午投票，決定是否彈劾羅塞夫；若彈劾案過關，羅塞夫將成為巴西首位被彈劾下台的總統。任期一九九○年到九二年的前總統柯隆（Fernando Collor）雖曾因貪污遭彈劾，但他在參院就彈劾案進行表決前便主動下台。羅塞夫若遭彈劾下台，七十五歲的代理總統泰梅爾（Michel Temer）將正式接任總統，並做完羅塞夫預定二○一八年屆滿的總統任期。
巴西反對黨早在去年九月就要求彈劾羅塞夫，指控她違反預算法，以及在二○一四年尋求連任的大選中操縱政府財政，為自己助選。巴西眾議院去年底正式展開彈劾程序，今年四月啟動彈劾程序，五月參院通過羅塞夫彈劾審判案，羅塞夫隨即停職，職務由副總統泰梅爾代理。根據規定，八十一席的參議院若有五十四名參議員通過彈劾，彈劾案便告成立，羅塞夫將遭免職。
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