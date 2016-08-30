美狂人州長︰應槍殺有色人種
〔編譯魏國金／綜合報導〕美國緬因州共和黨籍州長勒佩吉（Paul LePage）上週表示，該州逮捕的毒販九成以上是黑人與西語裔人，「現在（緬因州）的敵人是有色人種與西語裔人」，而對敵人應開槍射殺。他的狂言引發公民團體質疑該州執法人員是否有種族鎖定傾向，出身緬因州的驚悚小說大師史蒂芬．金（Stephen King）則斥勒佩吉是「偏執狂、恐同症者及種族主義者。」
稱緬因州九成毒販是黑人、西語裔
勒佩吉廿四日被詢及有關一月間的爭議發言時表示：「在我的三孔檔案夾中，九成以上（被捕的毒販）是黑人與西語裔人。」一月時，勒佩吉將海洛因問題歸咎於康乃狄克州與紐約的毒販，「他們搞大年輕白人女孩的肚子，然後走人」。
當記者要求提供他的三孔檔案夾時，勒佩吉回以：「黑人出現在公路上，他們殺害緬因人。你們應該對此調查。」翌日，一名記者暗示勒佩吉，民主黨州議員蓋坦指他是種族主義者，勒佩吉致電蓋坦，對著他的答錄機破口大罵。波特蘭新聞先驅報（ＰＰＨ）公佈的語音留言顯示，勒佩吉以有關口交的粗話稱呼蓋坦，並恐嚇他「我會追著你」。
勒佩吉證實留言為真，「當一個流著鼻涕的小人說我是種族主義者…，我真希望現在是一九二五年，我們將展開決鬥，我的槍口將對準他的眉心。」勒佩吉廿六日再度表示，「你對敵人開槍，而現在的敵人是有色人種與西語裔人。當你上戰場，若敵人穿著紅衣，你會對著紅衣人開槍。」
作家史蒂芬．金斥州長為種族主義者
「美國公民自由聯盟（ＡＣＬＵ）」緬因分會提出資訊公開（ＦＯＩ）要求，希望取得勒佩吉提到的檔案夾。該分會說，勒佩吉宣稱該州警方逮捕的毒販中，有色人種是白人的九倍，「眾所周知，從事販毒的白人較多。逮捕案件的懸殊差異令人質疑緬因州執法者是否參與違憲的種族鎖定。」聯邦調查局統計顯示，二○一四年緬因州逮捕的販毒者中，十四．一％為黑人，其餘幾乎全是白人。
民主黨人要求勒佩吉下台，ＰＰＨ編輯委員會廿六日在網路上發文致歉：「請原諒我們犯了可怕的錯誤，我們讓一個不適任者當選並連任州長。勒佩吉一而再的顯示他以憤恨掌政，並利用他的權力鞭笞無力反擊的人。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 不用猜了 蘋果公布iPhone 7在9月7日發表
- 離奇車禍變槍擊 埔里知名礦泉水員工疑遭尋仇
- 台鐵協商中 秋節車票明如期開賣
- 阿沁第一次獻給蔡健雅 帥氣變福氣
- 淡水今晨22.7度 南台灣留意局部雨
- 自由談》小英辭黨主席 深化台灣民主
- 歐盟擬草案 ：轉載媒體新聞 Google等要付費
- 〈愛情軍師團〉8月徵文啟事
- 霍亂來亂 今年病例創5年新高
- 天外傳來強烈訊號 引起外星生命聯想
- 占數百億國產 // 電協郵協想捐1成了事
- 餓死重殘女兒？ 母搬家落跑
- 康師傅上半年淨利 年減64.8%
- 單行道改雙向通行 市府評估
- 誣告朴有天性侵 3嫌被起訴
- 長照穩定財源 擬增菸捐菸稅
- 家長多陪伴 避免開學症候群作亂
- 鳳山火警釀2人受傷 不排除遭縱火
- 〈達人分享經〉培養創意 再談創業
- 「彈力球」大哉問 中職考慮「換球」了
- 北檢九月增設重大刑案組 兼辦肅貪
- 亞俱男排賽》不敵卡達 我無緣4強
- 何潤東告別單身之旅 沈建宏陳奕陪曬奶肌
- 星國再增15茲卡病例 疾管署29日提升旅遊疫情
- 上班一族8月徵文─避免職場「火山爆發」
- 礁溪櫻花陵園馬拉松 9.1起報名
- 和泰結合網家 線上大賣中古車
- 雄三誤射》軍方提檢討報告 擴大懲處
- 〈廢核救家園〉台電缺電10匹狼 「開放台電」團隊調查出爐
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MND explains cause of missile incident
- 「多喝水」員工撞車 竟是遭追殺轟頭
- 世大運前先過招 我男足輸日2球
- 五月天秀恩愛 交杯奶敬兄弟情
- 健康充電站─衛教講座
- 苗縣學生午餐不滿意 可要求次月換廠商
- 中信高球賽後天開打 盧曉晴︰參加大賽收穫滿滿
- 金管會︰兆豐案報告 9月底完成
- 《大學生了沒》收攤 KID吳怡霈不散
- 台灣民意基金會民調︰七成認同蔡不碰觸「九二共識」
- 社論》請教國防部兩個基本問題
標題：美狂人州長︰應槍殺有色人種
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email