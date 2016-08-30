美狂人州長︰應槍殺有色人種

2016-08-30

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國緬因州共和黨籍州長勒佩吉（Paul LePage）上週表示，該州逮捕的毒販九成以上是黑人與西語裔人，「現在（緬因州）的敵人是有色人種與西語裔人」，而對敵人應開槍射殺。他的狂言引發公民團體質疑該州執法人員是否有種族鎖定傾向，出身緬因州的驚悚小說大師史蒂芬．金（Stephen King）則斥勒佩吉是「偏執狂、恐同症者及種族主義者。」

稱緬因州九成毒販是黑人、西語裔

勒佩吉廿四日被詢及有關一月間的爭議發言時表示：「在我的三孔檔案夾中，九成以上（被捕的毒販）是黑人與西語裔人。」一月時，勒佩吉將海洛因問題歸咎於康乃狄克州與紐約的毒販，「他們搞大年輕白人女孩的肚子，然後走人」。

當記者要求提供他的三孔檔案夾時，勒佩吉回以：「黑人出現在公路上，他們殺害緬因人。你們應該對此調查。」翌日，一名記者暗示勒佩吉，民主黨州議員蓋坦指他是種族主義者，勒佩吉致電蓋坦，對著他的答錄機破口大罵。波特蘭新聞先驅報（ＰＰＨ）公佈的語音留言顯示，勒佩吉以有關口交的粗話稱呼蓋坦，並恐嚇他「我會追著你」。

勒佩吉證實留言為真，「當一個流著鼻涕的小人說我是種族主義者…，我真希望現在是一九二五年，我們將展開決鬥，我的槍口將對準他的眉心。」勒佩吉廿六日再度表示，「你對敵人開槍，而現在的敵人是有色人種與西語裔人。當你上戰場，若敵人穿著紅衣，你會對著紅衣人開槍。」

作家史蒂芬．金斥州長為種族主義者

「美國公民自由聯盟（ＡＣＬＵ）」緬因分會提出資訊公開（ＦＯＩ）要求，希望取得勒佩吉提到的檔案夾。該分會說，勒佩吉宣稱該州警方逮捕的毒販中，有色人種是白人的九倍，「眾所周知，從事販毒的白人較多。逮捕案件的懸殊差異令人質疑緬因州執法者是否參與違憲的種族鎖定。」聯邦調查局統計顯示，二○一四年緬因州逮捕的販毒者中，十四．一％為黑人，其餘幾乎全是白人。

民主黨人要求勒佩吉下台，ＰＰＨ編輯委員會廿六日在網路上發文致歉：「請原諒我們犯了可怕的錯誤，我們讓一個不適任者當選並連任州長。勒佩吉一而再的顯示他以憤恨掌政，並利用他的權力鞭笞無力反擊的人。」