中國高空王子 打破走鋼索紀錄

2016-08-29

曾創下「世界最長無保險高空走鋼索」紀錄的中國高空王子阿迪力．吾休爾，26日在寧夏回族自治區挑戰走鋼索橫跨青銅峽黃河大峽谷。在這段總長約1778公尺的旅程中，現年45歲的阿迪力不僅得走在寬度僅3.6公分的鋼索上，還必須與徒弟沙塔爾進行空中換位，在毫無保護措施的情況下，阿迪力僅花費1小時又40分鐘即完成任務，打破自己保持的金氏世界紀錄。（路透）