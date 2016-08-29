抗議種族歧視 美式足球員 奏國歌時拒起立

2016-08-29

〔編譯c／綜合報導〕美國種族情緒再次延燒到運動場上。據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國家美式足球聯盟（NFL）舊金山49人隊四分衛卡佩尼克（Colin Kaepernick）26日在賽前演奏美國國歌時，堅持坐著不肯起立，目的是抗議美國的種族不公。

舊金山49人隊當日與綠灣包裝人隊（Green Bay Packers）進行季前熱身賽，但在賽前典禮國歌奏樂時，卡佩尼克卻獨坐在自家球隊的板凳上，當他上場時一些觀眾對他報以噓聲，引發各界熱議。

卡佩尼克事後接受NFL媒體訪問時表示：「我不會站起來向那面（美國）國旗行禮，這個國家壓迫有色人種。」「對我而言，這比美式足球還要重要，如果我不這麼做我是自私的。現在有很多無辜的人橫屍街頭，有錢人卻可以逃避法律制裁。」

對此，舊金山49人隊發表聲明表示：「為尊重美國的宗教和言論自由等原則，我們認可個人有權選擇是否參加國歌紀念儀式。」另外，NFL當局也指出，球員被鼓勵在演奏國歌時起立，但非強制要求。

卡佩尼克是混血兒，由白人雙親領養長大。他曾屢次在「推特」上對種族議題直言不諱，支持「黑人的命也是命（Black Lives Matter）」社會運動。此前，卡佩尼克也曾兩度在季前賽演奏國歌時沒有起立，但他當時有傷在身，並未穿上球衣。

其實，卡佩尼克此舉並非美國運動場上的首例。1996年，美國國家籃球協會（NBA）球員阿布都拉夫（Mahmoud Abdul-Rauf）就曾拒絕在國歌儀式時起立，身為穆斯林的他批評美國的暴政，聲稱這有違他的信仰，之後他遭到聯盟禁賽。