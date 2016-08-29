美年輕人不愛肥皂 剩長輩青睞

2016-08-29

〔編譯陳正健／綜合報導〕根據市場研究機構「敏特」（Mintel）的最新調查，美國18至24歲的年輕人普遍認為，傳統的塊狀肥皂太過老氣，現在就連125年知名老牌「象牙肥皂（Ivory）」等品牌的銷售量也日漸下滑。目前仍然購買此種產品的消費者，多半是60歲以上人口，而且多為男性。

調查發現，新式肥皂、沐浴和淋浴產品的銷售量持續上升，去年整體市場成長2.7％，但在2014年至2015年間，傳統塊狀肥皂的銷售量卻下滑2.2％，主因是年輕人和女性偏好液態肥皂，捨棄塊狀肥皂。

美國千禧世代相信，塊狀肥皂使用後表面會佈滿細菌，但老一輩對此說嗤之以鼻。美國65歲以上民眾約有60％相信，使用塊狀肥皂洗臉安全無虞，但25歲至34歲民眾只有33％有此想法。

衛生機關建議改用液態肥皂

1988年的研究顯示，使用細菌污染的塊狀肥皂洗手，手上並未檢測出可察覺的細菌量。不過，研究報告公布時，超級細菌「耐甲氧西林金黃色葡萄球菌（MRSA）」尚未出現。

美國部分衛生機關已建議民眾改用液態肥皂。明尼蘇達州衛生局指出，塊狀肥皂表面會滋生細菌，導致感染擴散。此外，液態肥皂還有「方便」的優勢，寶鹼和聯合利華等廠商也不斷推出新產品，藉此吸引年輕族群，而且拉高價格。