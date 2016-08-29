掉包人生41載 朋友爸媽才是自己父母
〔編譯蔡子岳／綜合報導〕加拿大戮力於轉型正義，顯然必須先面對過去的錯誤。加國中部曼尼托巴省的諾威豪斯（Norway House）26日再度驗出1975年後第2宗嬰兒身分被錯置，不知情的父母親養育成年，在DNA鑑識下才終於發現「身分被偷走」的事件。兩名原住民男子在當了41年朋友後，才知道兩人在出生時被掉包，原來養育自己數十年的父母，竟是對方的親生父母。
醫院搞烏龍 DNA驗明正身
被偷走身分的2人是泰特（David Tait）與史旺森（Leon Swanson），41年前出生於加國衛生部營運的諾威豪斯印地安醫院。史旺森1975年1月31日出生，泰特3天後在同一家醫院出生。諾威豪斯位於曼省省會溫尼伯（Winnipeg）以北800公里處，人口約5000人，多半來自克里原住民社區。曼省原住民代表羅賓森形容，這是一宗「人生被偷掉」的事件。
兩家同意以後更像一家人
上一宗案例在去年11月被披露，疏失醫院同為諾威豪斯醫院，而這起案例是促使泰特與史旺森兩人做DNA鑑識的動機，因為他們的長相都與對方父母很像。泰特在結果揭曉後的記者會上淚流滿面地表示，「我要答案！我要真相！要討個公道，這事對我們兩人人生影響重大。」
至於養育泰特成年的史旺森夫婦，「永遠是我的父母親」。同時出席的老泰特表示，「我們兩家同意，此事後，更像一家人。」
去年11月也發生類似案例，嘉頓希爾原住民社區男子莫尼亞斯（Luke Monias）與巴克曼（Norman Barkman），經過DNA檢測發現出生時被掉包，兩人比史旺森和泰特早出生5個月。史旺森和泰特兩家人得知莫尼亞斯和巴克曼的案例後，決定進行檢驗。
「堪比犯罪」 案例恐不只2件
協助返還此案當事人真實身分的前曼省原住民事務廳長羅賓森表示，很久以前地方上已懷疑兩人的身世。羅賓森依當時醫療品質推測，案例數可能不僅於此，「政府對原住民所作所為堪比犯罪，聯邦虧欠原住民太多了。」加國衛生部長菲爾波特（Jane Philpott）則說，「案情複雜」，必須組織第三方團體徹底清查醫院檔案。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 原民童拾狗不昧 請遊客轉交警方卻被暗槓
- 警尋失竊手機 人高草叢內發現「現代原始人」
- 兒童新樂園推月票 平日無限暢玩
- 蔡健雅認愛新歡 甜讚是不是很帥
- 經後下腹痛 中藥補氣緩解
- 隊友打強心針 羅國龍「轟」破僵局
- 葉倫在央行年會明示 高盛︰9月升息機率40%
- 全國最後一所公立純女職校 1年後開學迎小鮮肉
- 警只憑衣褲 比對出偷「機」鼠輩
- 命中註定？謝淑薇美網女雙首戰宿敵詹家姊妹！
- 金管會約談蔡友才 兆豐銀案究責 7.5小時馬拉松詢問
- 縣市教育力調查 台中奪冠
- 自由共和國》陳傳岳、黃帝穎／ 司法改革應從辨明司法審判與司法行政作起
- 梁詠琪來台開唱 女兒玩偶伴登台
- 教育力調查 北市首度摔出第一
- 拿女友賣身錢打電動 情侶警所撕破臉
- 〈台灣14名跑者參加〉斯巴達馬拉松 挑戰連續36小時
- 上班一族8月徵文─避免職場「火山爆發」
- 自由廣場》歷史功績概念：李民主，陳主權，蔡呢？
- 審計部：行政機關疏忽 5年漏追10億押標金
- 廖啟余 詩二首
- 〈旅遊的滋味〉沉醉米克諾斯島風光
- 台大迎新生 分享寶可夢拉近距離
- 東北風提早南下 北台涼意似入秋
- 亞俱男排賽》我分組第4 今戰卡達拚4強
- 自由談》九三、九一二，小英政府要挺住！
- 王宇婕想當親媽 掌摑安俊朋金拍謝
- 就這樣當了街友！2段愛情重創心靈 他拉不下臉求援
- 有暴鯉龍…300機車停路中央
- 全國僅存女職校bye bye》中壢家商 明年招男生
- 小豬開粉絲家人趴 玩遊戲親親又抱抱
- 昔領獎學金 黃永照今發獎學金
- 〈職場求生術〉兩面夾擊 一個MOVE閃避
- 《星期專訪》執行長蘇麗瓊︰台北世大運軟硬體 要永續傳承
- TTIP沒了 TPP今年過關也很難
- 李登輝：我只剩5年能為台灣貢獻
- 波許即將復出 隨魏德去公牛？
- 加油側錄 盜刷百萬餐券變現
- 陸軍上尉想退伍：不想裝病
- 餓賊上門偷 踩到水餃滑一跤
標題：掉包人生41載 朋友爸媽才是自己父母
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email