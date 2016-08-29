掉包人生41載 朋友爸媽才是自己父母

2016-08-29

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕加拿大戮力於轉型正義，顯然必須先面對過去的錯誤。加國中部曼尼托巴省的諾威豪斯（Norway House）26日再度驗出1975年後第2宗嬰兒身分被錯置，不知情的父母親養育成年，在DNA鑑識下才終於發現「身分被偷走」的事件。兩名原住民男子在當了41年朋友後，才知道兩人在出生時被掉包，原來養育自己數十年的父母，竟是對方的親生父母。

醫院搞烏龍 DNA驗明正身

被偷走身分的2人是泰特（David Tait）與史旺森（Leon Swanson），41年前出生於加國衛生部營運的諾威豪斯印地安醫院。史旺森1975年1月31日出生，泰特3天後在同一家醫院出生。諾威豪斯位於曼省省會溫尼伯（Winnipeg）以北800公里處，人口約5000人，多半來自克里原住民社區。曼省原住民代表羅賓森形容，這是一宗「人生被偷掉」的事件。

兩家同意以後更像一家人

上一宗案例在去年11月被披露，疏失醫院同為諾威豪斯醫院，而這起案例是促使泰特與史旺森兩人做DNA鑑識的動機，因為他們的長相都與對方父母很像。泰特在結果揭曉後的記者會上淚流滿面地表示，「我要答案！我要真相！要討個公道，這事對我們兩人人生影響重大。」

至於養育泰特成年的史旺森夫婦，「永遠是我的父母親」。同時出席的老泰特表示，「我們兩家同意，此事後，更像一家人。」

去年11月也發生類似案例，嘉頓希爾原住民社區男子莫尼亞斯（Luke Monias）與巴克曼（Norman Barkman），經過DNA檢測發現出生時被掉包，兩人比史旺森和泰特早出生5個月。史旺森和泰特兩家人得知莫尼亞斯和巴克曼的案例後，決定進行檢驗。

「堪比犯罪」 案例恐不只2件

協助返還此案當事人真實身分的前曼省原住民事務廳長羅賓森表示，很久以前地方上已懷疑兩人的身世。羅賓森依當時醫療品質推測，案例數可能不僅於此，「政府對原住民所作所為堪比犯罪，聯邦虧欠原住民太多了。」加國衛生部長菲爾波特（Jane Philpott）則說，「案情複雜」，必須組織第三方團體徹底清查醫院檔案。