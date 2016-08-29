《中日對照讀新聞》傾いて泳ぐヒラシュモクザメ、省エネ泳法だった 無溝雙髻鯊側身游泳原來是一種省力游法

2016-08-29

◎林翠儀

T字形の頭が特徴のシュモクザメの一種「ヒラシュモクザメ」は、泳ぐ時にエネルギーを節約するため、体を約60度傾けた姿勢で泳ぐことがわかったと、国立極地研究所などのチームが発表した。

日本國立極地研究所等研究團隊發現，一種頭部有T字形特徵的雙髻鯊「無溝雙髻鯊」，游泳時為了節省體力，身體會傾斜約60度。

体を傾けることで、長く発達した背びれを飛行機の翼のように使い、大きな上向きの力（揚力）を作って楽に泳いでいるという。研究成果は、英科学誌ネイチャー・コミュニケーションズに掲載された。

據說這種鯊魚會將身體傾向一邊，使用長而有力的背鰭，像飛機的機翼一樣，產生巨大的上升力量（升力），輕鬆地游泳。這項研究成果已發表在英國科學期刊「自然通訊」。

ヒラシュモクザメは体長2.5～3メートルで、日本近海にも生息している。研究チームは昨年、このサメの生態を調べるため、オーストラリア近海などでサメに記録計を取りつけ、泳ぎ方を調べた。その結果、ヒラシュモクザメは餌を探すとき以外、ふだんから体を傾けて泳ぐことが判明した。

無溝雙髻鯊身體長約2.5到3公尺，也在日本近海棲息。研究團隊去年為了調查這種鯊魚的生態，於澳洲近海等處在鯊魚身上裝置記錄器，調查牠們的游泳方法。結果發現無溝雙髻鯊除尋找食物外，平常都會傾斜身體游泳。

ニュース・キーワード

傾く（かたむく）：傾斜、偏斜、歪

例：人間（にんげん）の心（こころ）は放（はな）っておくと、. 九割（きゅうわり）は否定的（ひていてき）方向（ほうこう）に傾いてしまう。（人的心情若放置不管，有9成會往負面方向偏斜。）

取りつける（とりつける）：安裝、得到

例：味気（あじけ）ない壁（かべ）に棚（だな）を取りつけるだけで、その空間（くうかん）が一気（いっき）にオシャレに変身（へんしん）する。（索然無味的牆壁上，光是裝上一個棚架，就能讓整個空間煥然一新。）

漢字を読みましょう

泳法（えいほう）／特徴（とくちょう）／一種（いっしゅ）／節約（せつやく）／姿勢（しせい）／発達（はったつ）／翼（つばさ）／揚力（ようりょく）／近海（きんかい）／餌（えさ）