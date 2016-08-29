蜜雪兒贊助核潛艦 移交海軍
2016-08-29
〔國際新聞中心／綜合報導〕歷時近五年半後，美國第一夫人蜜雪兒．歐巴馬贊助的一艘核子動力攻擊潛艦，二十七日移交給美國海軍，將以她的故鄉伊利諾州命名為「伊利諾號」（USS Illinois），預定十月二十九日在康乃狄克州的格羅頓舉行成軍典禮後正式服役。芝加哥出生的蜜雪兒已獲邀出席成軍典禮。這艘造價二十七億美元（約八六○億台幣）的潛艦，是美國第十三艘維吉尼亞級（Virginia class）核動力攻擊潛艦，配備戰斧飛彈和魚雷等武器。蜜雪兒去年十月在格羅頓參加這艘新潛艦的下水典禮，按照慣例在艦首敲破香檳，但她直到第三次才將香檳敲破。她在二○一四年也出席該艦龍骨鋪設儀式，並在一塊鋼板刻上自己名字的縮寫。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 原民童拾狗不昧 請遊客轉交警方卻被暗槓
- 警尋失竊手機 人高草叢內發現「現代原始人」
- 兒童新樂園推月票 平日無限暢玩
- 蔡健雅認愛新歡 甜讚是不是很帥
- 經後下腹痛 中藥補氣緩解
- 隊友打強心針 羅國龍「轟」破僵局
- 葉倫在央行年會明示 高盛︰9月升息機率40%
- 全國最後一所公立純女職校 1年後開學迎小鮮肉
- 警只憑衣褲 比對出偷「機」鼠輩
- 命中註定？謝淑薇美網女雙首戰宿敵詹家姊妹！
- 金管會約談蔡友才 兆豐銀案究責 7.5小時馬拉松詢問
- 縣市教育力調查 台中奪冠
- 自由共和國》陳傳岳、黃帝穎／ 司法改革應從辨明司法審判與司法行政作起
- 梁詠琪來台開唱 女兒玩偶伴登台
- 教育力調查 北市首度摔出第一
- 拿女友賣身錢打電動 情侶警所撕破臉
- 〈台灣14名跑者參加〉斯巴達馬拉松 挑戰連續36小時
- 上班一族8月徵文─避免職場「火山爆發」
- 自由廣場》歷史功績概念：李民主，陳主權，蔡呢？
- 審計部：行政機關疏忽 5年漏追10億押標金
- 廖啟余 詩二首
- 〈旅遊的滋味〉沉醉米克諾斯島風光
- 台大迎新生 分享寶可夢拉近距離
- 東北風提早南下 北台涼意似入秋
- 亞俱男排賽》我分組第4 今戰卡達拚4強
- 自由談》九三、九一二，小英政府要挺住！
- 王宇婕想當親媽 掌摑安俊朋金拍謝
- 就這樣當了街友！2段愛情重創心靈 他拉不下臉求援
- 有暴鯉龍…300機車停路中央
- 全國僅存女職校bye bye》中壢家商 明年招男生
- 小豬開粉絲家人趴 玩遊戲親親又抱抱
- 昔領獎學金 黃永照今發獎學金
- 〈職場求生術〉兩面夾擊 一個MOVE閃避
- 《星期專訪》執行長蘇麗瓊︰台北世大運軟硬體 要永續傳承
- TTIP沒了 TPP今年過關也很難
- 李登輝：我只剩5年能為台灣貢獻
- 波許即將復出 隨魏德去公牛？
- 加油側錄 盜刷百萬餐券變現
- 陸軍上尉想退伍：不想裝病
- 餓賊上門偷 踩到水餃滑一跤
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：蜜雪兒贊助核潛艦 移交海軍
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分