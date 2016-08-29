蜜雪兒贊助核潛艦 移交海軍

2016-08-29

〔國際新聞中心／綜合報導〕歷時近五年半後，美國第一夫人蜜雪兒．歐巴馬贊助的一艘核子動力攻擊潛艦，二十七日移交給美國海軍，將以她的故鄉伊利諾州命名為「伊利諾號」（USS Illinois），預定十月二十九日在康乃狄克州的格羅頓舉行成軍典禮後正式服役。芝加哥出生的蜜雪兒已獲邀出席成軍典禮。這艘造價二十七億美元（約八六○億台幣）的潛艦，是美國第十三艘維吉尼亞級（Virginia class）核動力攻擊潛艦，配備戰斧飛彈和魚雷等武器。蜜雪兒去年十月在格羅頓參加這艘新潛艦的下水典禮，按照慣例在艦首敲破香檳，但她直到第三次才將香檳敲破。她在二○一四年也出席該艦龍骨鋪設儀式，並在一塊鋼板刻上自己名字的縮寫。