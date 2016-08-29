《東京觀察》王毅訪日「親善秀」 東海緊張依舊
◎駐日特派員張茂森
針對中國本月上旬以「萬船齊發」方式大舉「入侵」釣魚台（日本名為「尖閣諸島」）附近日本領海的問題，日本外務大臣岸田文雄和中國外交部長王毅在剛結束的東京會談中，雙方各說各話，沒有任何交集，但中方為了讓九月上旬在杭州召開的二十國集團（G20）高峰會圓滿完成，王毅以流利日語向日本國民表現最大的「親近感」，但充其量這只是「一次性」的日中友好，短期內日中關係仍然無法脫離緊張狀態，東海的浪濤依然洶湧。
岸田在與王毅的會談中，提到三個重要問題，首先是中國大量公務船與漁船八月上旬集結在釣魚台附近海域，造成東海空前緊張；其次是下月在杭州舉行的G20峰會中，日本首相安倍晉三與中國國家主席習近平的會談如何調整；第三是日本要求中國在聯合國負起安理會常任理事國的責任。
本月五日後，中國海警船侵入釣魚台附近日本領海累積達三十六艘，漁船集結則多達兩百艘，對日本構成莫大壓力。岸田向王毅要求「東海回到平穩狀態」，要中國從此不再「騷擾」，東海情勢改善是「日中高峰會談的條件」。對此，王毅竟然表示，「東海緊張是日本搧火的」；在回應安倍訪中與習近平會談的問題時，王毅則說「客（日本）隨主（中國）便」是一般道理，暗示日本不要將東海問題和「安習會」扯在一起，並重申G20「經濟是唯一議題」，充分顯示日中外長會談是各唱各的調。
在北韓朝日本發射飛彈問題上，岸田也要求中國在聯合國安理會提出對北韓的新聲明。王毅則表現得很消極，甚至拿出中國的「傳家寶」，大談「歷史問題」，讓日本知難而退。
南海仲裁案後，中國將焦點轉移到東海，和日本的緊張關係再度升高，最近又因南韓部署美國薩德（THAAD）防禦系統，與南韓交惡，G20不能再失之交臂，因此王毅雖指「日本搧火」，但也表示「不應該讓東海情勢繼續惡化」，更要「避免不可預測的事態發生」，必須早日開設「海上緊急聯絡機制」等，努力營造「一次性」的日中友好。但中國企圖「以武力改變現狀」的本質一日不改變，日中的緊張關係將長期持續，國際社會的「中國威脅論」也永遠存在。
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