強化離島防衛 日連五年奪島演習

2016-08-29

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本陸上自衛隊的「富士綜合火力演習」，二十八日在靜岡縣東富士演習場舉行，吸引近兩萬七千名民眾參觀。這場大規模的實彈演習，是自衛隊連續第五年以奪回被敵人佔領的島嶼為假想目標，展現日本強化離島防衛的決心。

日本媒體報導，陸自每年在東富士演習場公開舉行實彈演習，雖然這是新安保法案在今年三月實施後首次進行的演習，但這次演習並未增加新的任務內容。由於中國海上擴權情況愈來愈明顯，為加強西南群島的防衛態勢，此次是第五年以離島奪回為假想目標。

據報導，參與的陸海空自衛隊員約兩千四百人、戰車裝甲車約八十輛、大砲六十門、攻擊直升機等約二十架，總計使用約三十六噸彈藥，彈藥費約三億九千萬圓（約一億二千萬台幣）。

富士綜合火力演習每年都會吸引大批民眾參觀，今年報名多達十四萬七千多件，經抽籤有兩萬六八四九人入場。

除民眾報名踴躍外，報導也指出，陸自從二○一二年以離島奪回為假想目標後，每年均吸引中國和南韓等二十多個國家的媒體採訪，關注程度之高可見一斑。南韓電視台表示，他們對於自衛隊的變化將帶給亞洲地區何種影響有高度興趣。

新上任的女防衛大臣稻田朋美和統合幕僚長（相當於聯合參謀部參謀長）河野克俊等防衛省幹部，二十八日也到現場視察演習。