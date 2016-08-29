川普：上任即遣返1100萬非法移民

2016-08-29

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普二十七日重申他的反移民政策，誓言入主白宮後會將簽證過期滯美不歸的移民遣送回國，並將非法移民與美國就業情況兩項議題掛鉤。川普之所以重提曾引發軒然大波的反移民政策，似乎旨在安撫日前懷疑他在移民政策上有所鬆動的基本盤保守派。

川普早在投身總統大選之初就曾對非法移民開砲，如今在愛荷華州首府狄蒙（Des Moines）發表競選演說時，更進一步表示，他明年一月入主白宮後，「第一天，我就會快馬加鞭地把犯罪的非法移民趕出這個國家，包括數十萬名在歐巴馬與希拉蕊政府時代，被放進美國社區的人。」

川普說，他將打造一面更大的邊界牆，並建立一套追蹤制度，確保簽證逾期的非法移民會被迅速遣返，以及提議成立電子確認制度，以避免非法移民社區取得福利或其他好處…「要是我們不確實執行簽證逾期日期，我們便形同開放邊界…就這麼簡單。」

川普說，遣返成千上萬儘管犯法卻仍滯美不歸的非法移民，讓國際幫派份子和集團成為過去；他要用移民法來避免犯罪，而非等到某些無辜美國人受傷或被殺才採取行動。但川普並未解釋他打算如何處置滯美數十年但奉公守法的非法移民。

川普還把非法移民與就業問題掛鉤，指稱處理非法移民有助於美國人找到工作，非法移民做了原本由美國公民擔任的工作，等於侵犯美國公民的權利。

川普上週稍早在論及遣返一千一百萬非法移民的計畫時，立場疑有所鬆動，招致保守派強烈反彈，要求川普恪守他在取得總統候選人資格後針對移民問題所秉持的強硬立場，包括在美墨邊界築牆防範非法移民入境。

拿魏德表妹之死拉票挨批

此外，川普在演說中還提及日前在槍戰中身亡的美國職籃NBA芝加哥公牛隊球星魏德（Dwyane Wade）的表妹妮姬亞．奧卓奇（Nykea Aldridge），指稱這是美國貧民區混亂的一大範例。川普稍早甚至在「推特」上拿此案做文章，指稱傳統上支持民主黨以及在這次總統大選中幾乎一面倒地力挺民主黨候選人希拉蕊．柯林頓的非裔選民，將會因此改投力主法制（law and order）的川普，結果挨批拿槍擊血案來拉票。