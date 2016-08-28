地震290死 義大利舉國哀悼

2016-08-28

義大利中部二十四日凌晨發生芮氏規模六．二淺層強震，迄二十七日統計，死亡人數高達二九○人，受傷近四百人。義國政府宣布二十七日舉國哀悼，同時在災區阿斯科利皮切諾鎮為部分罹難者舉行國葬，包括總統馬達雷拉（右圖左起）、參議院議長葛拉索、眾議院議長博爾德里尼與總理倫齊都親自出席。由於當地教堂也化為瓦礫，挪為臨時教堂使用的是體育館，主禮主教勉勵出席居民「莫怯於宣洩悲痛，莫失去勇氣，唯有團結，家園才能重建。」（美聯社）