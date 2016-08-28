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無人島沙灘留SOS 水手夫妻獲救

2016-08-28

美國海岸防衛隊十九日接獲通報，十七日從西太平洋島國密克羅尼西亞的維諾島（Weno Island）出發的一對五旬水手夫妻，原訂十八日抵達維諾島以西約二百六十公里的塔馬坦島（Tamatam Island），不料下落不明。經過連日搜索後，協尋的美國海軍P-8巡邏機，二十五日在維諾島西南方約三十公里的一處無人島上空，看到一艘擱淺的船隻打著信號燈，旁邊沙灘上還留有「SOS」訊息，確認是一週前失蹤的兩人，立刻回報他們的位置，二十六日終於把這對落難夫妻安全帶上巡邏船。（圖：美聯社，文：編譯周虹汶）

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    （美聯社）

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