| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

大馬人民示威 要求逮捕涉貪總理

2016-08-28

馬來西亞逾一千名學生與民眾廿七日無視警方禁令，在吉隆坡發動遊行示威，要求逮捕捲入跨國貪污醜聞的總理納吉布。美國司法部上月調查指出，納吉布創設的大馬國家主權基金「一馬發展公司」（1MDB），至少遭侵吞卅五億美元，司法部希望能沒收被用來購置美國資產的十三億美元，法庭文件指稱，有超過七億美元（約兩百二十三億台幣）流入「大馬一號官員」的帳戶內，雖然相關文件沒有指名該官員是誰，但顯然意指納吉布。圖為示威活動中出現納吉布夫婦被戴上手銬的畫像。（歐新社）

廣告
  • 大馬人民示威 要求逮捕涉貪總理

    大馬人民示威 要求逮捕涉貪總理

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大馬一號官員 貪污 馬來西亞 馬來西亞總理納吉布
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
熊寶貝越式春捲
鮭魚時蔬濃湯
如何挑新鮮鎖管？
省水大作戰
轉寄

標題：大馬人民示威 要求逮捕涉貪總理


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月28日‧星期日‧丙申年七月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.