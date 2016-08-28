大馬人民示威 要求逮捕涉貪總理
2016-08-28
馬來西亞逾一千名學生與民眾廿七日無視警方禁令，在吉隆坡發動遊行示威，要求逮捕捲入跨國貪污醜聞的總理納吉布。美國司法部上月調查指出，納吉布創設的大馬國家主權基金「一馬發展公司」（1MDB），至少遭侵吞卅五億美元，司法部希望能沒收被用來購置美國資產的十三億美元，法庭文件指稱，有超過七億美元（約兩百二十三億台幣）流入「大馬一號官員」的帳戶內，雖然相關文件沒有指名該官員是誰，但顯然意指納吉布。圖為示威活動中出現納吉布夫婦被戴上手銬的畫像。（歐新社）
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 恆春鬼月驚現浮屍？ 警搶救後才知是...
- 數百機車占路搶抓暴鯉龍 駕駛怒飆粗口
- 押解途中：警車內襲警奪槍 毒鴛鴦中彈
- 〈徵文啟事〉我選的洗衣劑
- 米亞星世界：2016 8/28～9/3
- 董事長海量攻俄 誤把「安可」當拚酒
- 梁詠琪開球 姐姐溶化了
- 亞俱男排賽》節奏被抓到 台灣吞首敗
- 飛行傘玩家 虎頭山遇亂流摔死
- 黑潮發電測試成功 我獨步全球
- 謝淑薇祝福失效 莊佳容新海芬女網亞軍
- 野薑花冰沙＋美女 「馨香森林」吸客
- 住摩鐵遭偷拍勒索 69對愛侶住過同房間
- 綠能發電 太陽能、風力仍為主力
- 掛佛像電動車 農曆7月也敢偷
- 勝利爆極樂夜店 摟妹熱吻遭灌酒
- 劉亦菲生日趴 有「憲」身撇分手
- 《健康聚寶盆》膝關節「老」積水 找原因最重要
- 鄭文燦鬆口︰機捷已達通車標準
- 盧廣仲揪方大同 逛夜市顧眼睛
- 洋基菜鳥不只快轟 快安僅次狄馬喬
- 搶當萌神徒弟 下週公布幸運兒
- 〈婚姻幸福學〉毒舌酸諷 婚姻告急
- 造價1800萬黃金海韻 捐贈高市府
- 障友動起來 坐輪椅打太極拳
- MP簽唱4缺2 粉絲冒雨相挺
- 〈生活大補帖〉功德都從嘴裡流失了
- G20峰會前 中資海外併購成公敵
- 拚黨部主委直選 藍中常委邀320黨代表凝聚共識
- 糞便潛血 小心大腸有病灶
- 降速通車 桃園民代、居民意見兩極
- 竹圍彩虹橋變滑水道 民眾嗨翻天
- 最高50萬獎金 高雄春藝小劇場徵件
- 蘇智傑DH稱職 3打點進帳
- 劉香慈痛毆王瞳 打到微血管破裂
- 郭峻偉轟慶MVP 雙高學長破費啦！
- 賭場臉書攬客 標榜附按摩椅、停車位
- 花蓮市長補選 國民黨魏嘉賢勝出
- 機捷4522件系統異常 兩個月內竟全釐清
- 超跑隨便開還很賺 藍寶堅尼開20米 3千萬被捲走
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：大馬人民示威 要求逮捕涉貪總理
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分