大馬人民示威 要求逮捕涉貪總理

2016-08-28

馬來西亞逾一千名學生與民眾廿七日無視警方禁令，在吉隆坡發動遊行示威，要求逮捕捲入跨國貪污醜聞的總理納吉布。美國司法部上月調查指出，納吉布創設的大馬國家主權基金「一馬發展公司」（1MDB），至少遭侵吞卅五億美元，司法部希望能沒收被用來購置美國資產的十三億美元，法庭文件指稱，有超過七億美元（約兩百二十三億台幣）流入「大馬一號官員」的帳戶內，雖然相關文件沒有指名該官員是誰，但顯然意指納吉布。圖為示威活動中出現納吉布夫婦被戴上手銬的畫像。（歐新社）