美智庫：北韓潛射飛彈 2018前不具戰力
〔編譯孫宇青／綜合報導〕北韓本月廿四日再度試射潛射彈道飛彈（ＳＬＢＭ），並成功落入日本防空識別區海域。美國約翰霍普金斯大學美韓研究所分析，北韓潛射飛彈軍事技術確實有所進步，但最快要到二○一八年才有能力實際進行軍事部署。
北韓此次試射潛射彈道飛彈，在飛行高度和距離上皆較以往有大幅度躍進，各國皆憂心北韓的核攻擊能力將成一大隱憂。美韓研究所分析指出，北韓在潛射彈道飛彈技術上的進步幅度，確實大於各國原先的預期。不過，就目前展示的技術而言，北韓要完全準備好以此做為攻擊武力，時間點可能落在二○一八年第二季。
然而，根據朝鮮日報廿七日報導，北韓領導人金正恩已下令，在二○一八年建國七十週年前，建造出可搭載兩至三枚潛射彈道飛彈的三千噸級潛艦。韓聯社進一步指出，不能排除北韓正在建造核潛艦的可能性，且一旦北韓擁有核潛艦，將得以規避美、韓偵察，隨時潛入海底隱蔽發射多枚攜帶核彈頭的潛射彈道飛彈。
換言之，北韓的核攻擊範圍，將擴展至朝鮮半島以外，且將擁有二次核打擊能力，嚇阻美國動用核武先發制人。另一方面，韓聯社引述南韓國防部消息指出，南韓已著手研製三千噸級潛艦「張保皋-III」，該潛艦將配備威力大於巡航導彈的彈道飛彈，藉此抗衡北韓的潛射飛彈威脅。
聯合國安理會譴責北韓射飛彈
在此同時，聯合國安全理事會廿六日一致通過聲明，嚴厲譴責北韓今年七、八月的四次彈道飛彈試射，指控此舉嚴重違反聯合國決議。安理會也要求安理會各成員國，徹底履行對北韓的各項制裁。然而，北韓外交部官員反批聯合國的嚴厲聲明是「全然的挑釁」，並稱北韓之所以積極發展核武，正是回應美國的核武威脅。
該官員還表示，本月廿四日的飛彈試射僅是展現實力，並未對鄰國的安全造成任何損害，美國若不想遭到北韓致命攻擊，最好「謹慎自制、避免污辱北韓的國家尊嚴及國家安全」。
另外，北韓軍方廿七日也指控美國與南韓駐軍自廿六日晚間將強力探照燈照向板門店停戰村北韓衛兵崗哨的作法是蓄意挑釁，揚言要採取反制行動，並警告探照燈將成為北韓的射擊目標。
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