三天換腎 中國活摘器官疑雲再起
〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府於二○一五年一月宣布，終止數十年來摘取死刑犯器官、並用於病患移植的政策。然而，根據美聯社廿七日報導，近日一名加拿大病患前往中國換腎，竟只等待三天即進行手術，「效率」之高引起國際組織「器官移植學會（Transplantation Society）」質疑，活摘死囚器官的歪風在中國境內恐怕尚未根絕。
加拿大病患親身經歷
美聯社指出，一名加拿大病患自中國返回加國後，向醫生表明他利用短暫的中國之旅，在當地成功進行換腎手術，希望醫生給予後續的治療和照護。總部位於加拿大蒙特婁的器官移植學會得知這項消息後，立刻致函負責監管中國「黑市」器官移植的前中國衛生部副部長黃潔夫，要求當局展開調查。
雖然執行該次手術的醫生和所屬醫院，在調查後隨即被吊銷相關執照，但這起事件卻使八月十八至廿三日在香港舉行的第廿六屆器官移植學會國際會議蒙上陰影。中國政府雖已聲明禁止活摘器官，但國際間仍質疑當局未徹底杜絕不法移植、改採人民自願捐獻器官，還打算藉此次大會在中國境內舉行，向外展示其成果已受到國際社會認可。
然而，在「三天換腎」事件遭踢爆後，該學會會長歐康諾（Philip O’Connell）卻不願替中國說法背書。他指出，雖然中國針對相關不法情事的改革已略有成效，但要從牽涉貪腐、利益的強摘器官制度，過渡到完全透明、公開、符合人道精神的器官移植體系，短期內還是難以達成。事實上，多名以色列及美國醫學界代表也表示，中方是否停止強摘死刑犯器官的政策尚未明朗，因此拒絕出席該次會議。
中國前衛生部副部長黃潔夫在接受美聯社專訪時表示，中國目前必須採取多項改革措施，才能贏得國際社會在此議題上對中國的信任。他認為，嚴格取締非法的器官交易，以及針對器官取得途徑，制定更多規範是當務之急。黃指出，在他的督導下，中國境內的醫院將朝使用捐贈器官的方向進步，但檯面下的手術並未完全銷聲匿跡，「我們還有一段路要走」。
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