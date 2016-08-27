《中英對照讀新聞》Need drugs in jail? Try using a drone 在牢裡需要毒品？ 試試看用無人機
◎周虹汶
While Amazon and the British government are looking into how to use drones to deliver parcels to customers, criminals are already exploiting the technology to send drugs to accomplices in prison.
當亞馬遜公司和英國政府正研究如何用無人機把包裹交到客戶手中的同時，罪犯們早已利用這項科技把毒品寄給牢裡的同謀們。
Police said on Monday they recovered two drones carrying mobile phones and drugs near London’s Pentonville prison and have set up a special task force - Operation Airborne - to catch offenders trying to get contraband into the jail.
警方週一說，他們在倫敦本頓維爾監獄附近，發現兩架攜有行動電話與毒品的無人機，並已成立專案小組─空運行動─以便抓捕試圖把違禁品帶進牢裡的罪犯們。
In the early hours of Saturday, police saw a man acting suspiciously near the prison. He ran away, dropping two bags containing drugs and mobile phones and managed to evade arrest, according to a police statement.
週六凌晨，警方看到一名男子在該監獄附近行徑可疑。根據警方聲明，他逃跑，掉了兩個裝有毒品和行動電話的袋子，最後設法躲過追緝。
Next day, police found a drone that had crashed after being tracked flying over Pentonville.
隔天，警方找到一架墜落的無人機，在它飛越本頓維爾上空被追蹤到以後。
They were later alerted to another drone being flown at low altitude toward the prison. The unmanned aircraft was stopped in mid-flight by a police officer and a package containing large amounts of drugs and two mobile phones was recovered from it.
稍後警方獲報有另一架無人機正低空飛往該監獄。這架無人飛機中途被一名警官攔截，並查獲裝有大量毒品及兩支行動電話的一只包裹。
British media reported in February that there were more than 30 incidents last year in which drones were found in or around prisons and items such as drugs, phones and USB drives recovered.(Reuters)
英國媒體2月報導，去年有超過30起無人機在監獄內或周邊被發現事件，從中查獲諸如毒品、電話和USB隨身碟等物品。（路透）
新聞辭典
look into：片語動詞，指窺視、瀏覽、調查。例句：He looked into her face and kissed her.（他端詳她的臉並吻了她。）
airborne：形容詞，指空運的、空中傳播的、空降的。例句：The airborne epidemic began a year ago in Brazil.（這個透過空氣傳播的傳染病一年前在巴西開始。）
suspiciously：副詞，指猜疑地、令人懷疑地。例句：The policeman eyed him suspiciously.（那個警察懷疑地打量他。）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 土耳其第3座博斯普魯斯大橋啟用
- 修女癱坐路旁 成義國強震代表照
- 《中英對照讀新聞》Need drugs in jail? Try using a drone 在牢裡需要毒品？ 試試看用無人機
- 寶可夢化身美味漢堡
- 菲國警僱女殺手 暗殺毒販
- 周美青是「兆豐門神」？ 金溥聰：憑空虛構
- 獨家》雪隧10年牆面滿佈裂縫 通勤民眾心驚驚
- 微小說 不存在的青蛙
- 162 EAST 忠孝東路門牌 精品小豪宅
- 開學季！ 聰明佈置家中兒童房
- 妊娠濕疹 中醫幫忙緩解
- 《一路順風》進軍多倫多影展
- 猿隊盜壘前4名 洪總：指令大多我下的
- 離譜兆豐銀！巴拿馬分行６年前就涉洗錢
- 兆豐銀紐行查帳報告 董事罵到快下班
- Fed主席：美升息挔據 近期已強化
- 早晨6分鐘 刷出容光好氣色
- 火燒台灣民政府 李承龍10萬交保
- 樂天集團副會長 涉賄傳喚前自縊
- 鍾承祐開轟 差點完全打擊
- 9月「阿迷趴」 5幻象衝場
- 再見瓦城國際海報 柯震東好藝術
- 花蓮市長補選今投票 決勝終點戰 藍綠大拚場
- 觀光局多元行銷 開發來台客源
- Celine極簡 包藏經典奢華
- 手傷動刀 小曹本季報銷
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Guansi residents protest mining
- 出席民主研討會 蔡英文、李登輝今同台
- 6旬「阿水伯」撿回收 拉拔5孫長大
- 土地未整合 草湳濕地美景止步
- 紀念校狗小皮 深澳國小炭狗報到
- 證券行情表、證券表格
- 九三軍人節 官兵軍裝消費有好康
- 麻豆國中連結南科 住家環境單純
- 蘇翊傑重返達欣報恩
- 自由廣場》資安之名 歧視之實
- 嵐莊 1388萬買5大房電梯別墅
- 感覺紀事簿 海
- 高畑裕太性侵吃牢飯 砸了星媽飯碗
- 美媒揪防守缺陷 哈登隊友照挺他
- 執政100天》國民黨：讓人民四大幻滅 總統府：檢討改進續改革
- 甲子園熱血 羅力激發洪荒之力
- 自由談》美國人送給小英的大禮
- 周渝民《S風暴》首度使壞 古天樂張智霖鬥智鬥勇
- 陳冠宇說升就升 一軍單局飆3K
標題：《中英對照讀新聞》Need drugs in jail? Try using a drone 在牢裡需要毒品？ 試試看用無人機
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email