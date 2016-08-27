營造「G20藍」 中國5省數百工廠停工

2016-08-27

〔編譯張沛元／綜合報導〕二十國集團（G20）高峰會預定下週在中國浙江省杭州市登場，為確保杭州天空在會議期間夠藍夠清透，當局已下令附近五省共數百家工廠停工，管制範圍之大，直逼鄰近杭州以西至少三百公里遠的知名景點黃山與以陶瓷聞名全球的景德鎮。

被要求配合G20停工的是上海附近長江三角洲的化工廠、建築材料工廠與紡織工廠，包括上海市的兩百五十五家公司（含國營鋼鐵廠與小型家具工廠），以及杭州所在的浙江省，還有江蘇省、安徽省與江西省的工廠。此外，位於杭州以北至少七百公里的山東省，也有九座城市表示若有需要會限制當地工廠運作。所有工廠將在G20會後復工。

中國在二○○八年北京奧運期間下令北京及周邊多個省市工廠停工，藉此成功製造出清亮的北京天空，此後工廠停工便成為中國舉辦大型國際活動時的慣例，包括二○一四年的亞太經合會（APEC）領袖高峰會，當時的北京天空還被戲稱為「APEC藍」。而今杭州也可望因停工而出現「杭州藍」，但諷刺的是，曾提供二○一四年APEC領袖高峰會餐具的景德鎮，這回卻得為了杭州藍而關閉生產線。

景德鎮的鵬飛建陶公司在今年七月關閉兩條生產線，每天三千平方公尺的瓷磚產量也減半。該公司坦承是為了配合國家政治任務而不得不減產，「我們得考慮到國家的顏面」；儘管減產對該公司營收造成壓力，但該公司表示衝擊應該有限，因為陶瓷市場景氣不佳，所以還有不少庫存。