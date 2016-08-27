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修女癱坐路旁 成義國強震代表照

2016-08-27

〔編譯陳正健／綜合報導〕義大利中部芮氏規模六．二強震釀成嚴重災情，重災區阿馬特里切鎮（Amatrice）一名三十五歲天主教修女李希（Marjana Lleshi）劫後餘生，當時她血染頭巾，癱坐在路邊，用手機向親友報平安，義大利新聞社記者拍下這一幕，照片流傳全球，成為本次強震的代表性寫照。

義大利中部二十四日凌晨三時許發生強震。當天李希與其他六名修女待在修道院裡，照顧五名年長女性。地牛翻身時，她從睡夢中驚醒，眼見牆壁倒塌，臉上沾滿灰塵與血跡，在意識發生地震之後，她隨即向外求助，但無人回應。

李希回憶說：「當我開始失去獲救的希望，我只能順其自然，開始傳簡訊給朋友，請他們為我祈禱，並向他們永遠辭別。」「我不能傳這種簡訊給家人，因為我擔心父親會情緒崩潰，嚇得當場猝死。」

所幸，一名年輕男子救了李希，她稱這名恩人為「天使」。李希受訪時表示，自己別無所求，只願下週前往羅馬，參加德蕾莎修女的封聖活動，因為她為絕望的人帶來希望。

李希二十五日幾乎整天都在醫院裡接受檢查，因為她吸入不少粉塵，醫療人員也為她縫合額頭上的傷口。不過，修道院裡其他人可沒她這麼幸運，共有三名修女和四名年長女性罹難。

根據二十六日的最新統計，本次強震已經奪走二六七人的性命，將近四百人受傷住院，大約四十人生命垂危。阿馬特里切鎮及鄰近小鎮至今已發生大約九二八次餘震，共有二九三個重要文化建築崩塌或損壞。

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  • 重災區阿馬特里切鎮幸運生還的35歲天主教修女李希（Marjana Lleshi）成為媒體焦點。地牛翻身時，她從睡夢中驚醒，修道院牆壁倒下，她以為逃生無望。所幸後來一名男子救出李希，而她頭巾染血、癱坐路邊，用手機向親友報平安的畫面，被義大利新聞社記者拍下，成了劫後餘生的最佳寫照。李希表示，自己別無所求，只願下週前往羅馬，參加德蕾莎修女的封聖活動，因為她為絕望的人帶來希望。（美聯社）

    重災區阿馬特里切鎮幸運生還的35歲天主教修女李希（Marjana Lleshi）成為媒體焦點。地牛翻身時，她從睡夢中驚醒，修道院牆壁倒下，她以為逃生無望。所幸後來一名男子救出李希，而她頭巾染血、癱坐路邊，用手機向親友報平安的畫面，被義大利新聞社記者拍下，成了劫後餘生的最佳寫照。李希表示，自己別無所求，只願下週前往羅馬，參加德蕾莎修女的封聖活動，因為她為絕望的人帶來希望。（美聯社）

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