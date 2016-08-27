電子嬰兒嚇不倒 西澳青少女懷孕率反增
2016-08-27
〔編譯周虹汶／綜合報導〕澳洲研究顯示，用來向青少女推廣性教育的「寶寶多想想」（Baby Think It Over）電子嬰兒娃娃，在西澳產生「意外後果」，使用者懷孕比例比不用的人還高，雖原因不明，但計畫有浪費公帑之嫌。
「寶寶多想想」嬰兒照護訓練模組是美國Realityworks公司逾二十年前的發明，希望透過照顧六個月大模擬嬰兒的「真實經驗」嚇退青少女免於意外懷孕，一個要價數百美元，全球共有八十九國使用。澳洲「虛擬嬰兒養育」（VIP）計畫二○○三年加以採用，在西澳共五十七所學校實施。
西澳大學和「泰拉松兒童研究中心」（Telethon Kids Institute）研究人員二十五日發表於英國醫學期刊《刺胳針》的論文，首度針對這個機器寶寶的效果進行研究。分析二八三四名二○○三至○六年曾參與計畫的西澳女學生後，研究人員發現，當時年僅十三至十五歲的她們，約四十五％用過該款娃娃，且其中十七％未滿二十歲就懷孕，包括八％至少生過一胎，九％流產；而接受一般性教育的少女，懷孕比率約十％，其中四％選擇留下來，另六％則是流產。
上述數據顯示，曾模擬過當媽媽感受的女孩們較傾向留下寶寶。此外，週末曾照顧模擬寶寶兩天的少女們，也的確多有正面經驗。
澳洲青少女懷孕率，在已開發國家為主組成的「經濟合作暨發展組織」中位居第六。澳洲聖母大學教授昆利文（Julie Quinlivan）於《刺胳針》評論寫道，模擬寶寶失效的可能原因，除了未把「播種」的青少年也納入計畫，中學才讓年輕學子瞭解避孕實在太晚，未大力強調當「小爸爸」、「小媽媽」的負面影響，以及機器嬰兒畢竟不如真寶寶需要照顧，也都是可能因素。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 土耳其第3座博斯普魯斯大橋啟用
- 修女癱坐路旁 成義國強震代表照
- 《中英對照讀新聞》Need drugs in jail? Try using a drone 在牢裡需要毒品？ 試試看用無人機
- 法城鎮「布基尼」禁令 法院裁定中止
- 美大選民調 希拉蕊支持度首過半
網友回應
熱門新聞
- 周美青是「兆豐門神」？ 金溥聰：憑空虛構
- 獨家》雪隧10年牆面滿佈裂縫 通勤民眾心驚驚
- 微小說 不存在的青蛙
- 162 EAST 忠孝東路門牌 精品小豪宅
- 開學季！ 聰明佈置家中兒童房
- 妊娠濕疹 中醫幫忙緩解
- 《一路順風》進軍多倫多影展
- 猿隊盜壘前4名 洪總：指令大多我下的
- 離譜兆豐銀！巴拿馬分行６年前就涉洗錢
- 兆豐銀紐行查帳報告 董事罵到快下班
- Fed主席：美升息挔據 近期已強化
- 早晨6分鐘 刷出容光好氣色
- 火燒台灣民政府 李承龍10萬交保
- 樂天集團副會長 涉賄傳喚前自縊
- 鍾承祐開轟 差點完全打擊
- 9月「阿迷趴」 5幻象衝場
- 再見瓦城國際海報 柯震東好藝術
- 花蓮市長補選今投票 決勝終點戰 藍綠大拚場
- 觀光局多元行銷 開發來台客源
- Celine極簡 包藏經典奢華
- 手傷動刀 小曹本季報銷
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Guansi residents protest mining
- 出席民主研討會 蔡英文、李登輝今同台
- 6旬「阿水伯」撿回收 拉拔5孫長大
- 土地未整合 草湳濕地美景止步
- 紀念校狗小皮 深澳國小炭狗報到
- 證券行情表、證券表格
- 九三軍人節 官兵軍裝消費有好康
- 麻豆國中連結南科 住家環境單純
- 蘇翊傑重返達欣報恩
- 自由廣場》資安之名 歧視之實
- 嵐莊 1388萬買5大房電梯別墅
- 感覺紀事簿 海
- 高畑裕太性侵吃牢飯 砸了星媽飯碗
- 美媒揪防守缺陷 哈登隊友照挺他
- 執政100天》國民黨：讓人民四大幻滅 總統府：檢討改進續改革
- 甲子園熱血 羅力激發洪荒之力
- 自由談》美國人送給小英的大禮
- 周渝民《S風暴》首度使壞 古天樂張智霖鬥智鬥勇
- 陳冠宇說升就升 一軍單局飆3K
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：電子嬰兒嚇不倒 西澳青少女懷孕率反增
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分