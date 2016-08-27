電子嬰兒嚇不倒 西澳青少女懷孕率反增

2016-08-27

〔編譯周虹汶／綜合報導〕澳洲研究顯示，用來向青少女推廣性教育的「寶寶多想想」（Baby Think It Over）電子嬰兒娃娃，在西澳產生「意外後果」，使用者懷孕比例比不用的人還高，雖原因不明，但計畫有浪費公帑之嫌。

「寶寶多想想」嬰兒照護訓練模組是美國Realityworks公司逾二十年前的發明，希望透過照顧六個月大模擬嬰兒的「真實經驗」嚇退青少女免於意外懷孕，一個要價數百美元，全球共有八十九國使用。澳洲「虛擬嬰兒養育」（VIP）計畫二○○三年加以採用，在西澳共五十七所學校實施。

西澳大學和「泰拉松兒童研究中心」（Telethon Kids Institute）研究人員二十五日發表於英國醫學期刊《刺胳針》的論文，首度針對這個機器寶寶的效果進行研究。分析二八三四名二○○三至○六年曾參與計畫的西澳女學生後，研究人員發現，當時年僅十三至十五歲的她們，約四十五％用過該款娃娃，且其中十七％未滿二十歲就懷孕，包括八％至少生過一胎，九％流產；而接受一般性教育的少女，懷孕比率約十％，其中四％選擇留下來，另六％則是流產。

上述數據顯示，曾模擬過當媽媽感受的女孩們較傾向留下寶寶。此外，週末曾照顧模擬寶寶兩天的少女們，也的確多有正面經驗。

澳洲青少女懷孕率，在已開發國家為主組成的「經濟合作暨發展組織」中位居第六。澳洲聖母大學教授昆利文（Julie Quinlivan）於《刺胳針》評論寫道，模擬寶寶失效的可能原因，除了未把「播種」的青少年也納入計畫，中學才讓年輕學子瞭解避孕實在太晚，未大力強調當「小爸爸」、「小媽媽」的負面影響，以及機器嬰兒畢竟不如真寶寶需要照顧，也都是可能因素。