法城鎮「布基尼」禁令 法院裁定中止

2016-08-27

〔編譯魏國金／綜合報導〕法國人權聯盟以違反公民自由之名，訴請法國最高行政法院撤銷法南城鎮「盧貝新城」（Villeneuve-Loubet）實施的伊斯蘭泳裝「布基尼」（Burkini）禁令案，該法院二十六日裁定中止禁令執行。法國約有三十個城鎮對布基尼實施禁令，原告律師指出，該裁決開創法國司法先例，其他地方首長必須遵守裁決，撤銷禁令。但科西嘉島北部的希斯科市則矢言不會撤回禁令。

禁令侵犯行動與信仰的基本自由

法國警方本週在尼斯海灘強迫一名穿著布基尼的穆斯林婦女脫掉其上身外衣，引發國際譁然，並促使人權聯盟與法國反仇視伊斯蘭團體（CCIF）向最高行政法院提出告訴。該法院判決指出，布基尼禁令「嚴重且明確侵犯行動與信仰的基本自由」，地方當局唯有證明有造成危險之虞，才可以限制個人自由。法國穆斯林信仰理事會讚揚該判決是「常識獲勝」。最高行政法院之後將對該禁令的合法性做出最終判決。

事實上，布基尼並非任何國家的宗教要求，而是約十年前一名黎巴嫩裔的澳洲婦女為希望從事救生員工作的穆斯林女性所設計的泳裝，看起來像是連帽潛水衣，在法國十分罕見。

法國近年發生多起恐怖攻擊案，都與極端組織「伊斯蘭國」有關。儘管布基尼的捍衛者主張，該泳裝與宣揚恐攻無關，然而反對者認為，布基尼恐引發其他泳客的憤怒與恐懼。不過，反對陣營最主要的立論是布基尼侵犯了法國百年來提倡的世俗主義，法國憲法第一條便確立該原則。

布基尼爭議也使法國左派政府陷入分裂：總理與女性事務部長以布基尼是奴役女性的表徵之由，支持禁令；教育部長與衛生部長則說，法國當局不應對婦女的穿著進行規範。

分析家認為，反布基尼運動可能成為法國明年總統大選中爭取選票的題材。許多反布基尼的地方首長都是支持前總統薩科茲的保守派「共和黨」（The Republicans，前身為人民運動黨UMP）黨員，本週才宣布東山再起、將參加明年總統大選的薩科茲二十五日說，若他贏回總統寶座，將全面禁止布基尼，他說：「我將成為重建國家威信、並確保法國安全的總統。」