交戰半世紀 菲政府、共黨協議停火
〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓政府與菲律賓共產黨（CPP）廿六日於挪威首都奧斯陸正式簽訂無限期停火協議。菲政府代表官員表示，雙方已走上「和平高速公路」，將自十月八日起在奧斯陸重新進行談判，期盼能在未來一年內正式締結和平協定，盡早終結這場持續近五十年、奪走四萬多條性命的內戰。
盼一年內締結和平協定
菲律賓共產黨成立於一九六八年，隔年成立其武裝勢力「新人民軍」（New People’s Army），以終結美國帝國主義、建立「毛澤東主義式」共產政府為目標。新人民軍在一九八○年代擁有兩萬六千名戰士，如今則僅剩約三、四千人，活躍在菲國東部與南部。他們搶劫商家、攻擊軍警，對政局及經濟形成一大隱憂，菲共與新人民軍更在二○○二年被美國國務院歸類為恐怖組織。菲共領袖西松（Jose Maria Sison）自一九八○年代後期流亡荷蘭。
持續近半世紀的菲國內戰，自一九八六年獨裁總統馬可仕被推翻以來，多次和談皆以失敗告終。新任總統杜特蒂六月卅日上任後，表明化解共產游擊隊威脅為首要之務，甚至拋出共組聯合政府的橄欖枝，使和平之路再現曙光。本月廿二日，菲國政府與共產黨支翼「國家民主陣線」（NDF）於調停國挪威重啟二○一一年以來的初次談判，並在廿六日首度簽訂無限期停火協議。
主辦國挪威外交部表示，這場和談的結果取得「重大突破」，雙方亦同意此後針對政治、經濟、社會、憲法改革等方面達成實質協議，包括赦免人犯，為國家的和平「趕進度」。菲國政府談判代表團團長貝約（Silvestre Bello）進一步說明，當局希望在十二個月內達成和平協定；NDF代表團團長賈蘭杜尼（Luis Jalandoni）也樂觀表示，若談判氣氛維持良好，和平指日可待。
法新社指出，過去廿年菲國歷任總統無人成功與叛軍達成和平協定。然而，眾多菲律賓人相信，曾在大學時受教菲共領袖西松，且與共產黨人士關係密切、甚至任命前叛軍領袖為內閣秘書長的現任總統杜特蒂，可望完成這項歷史任務。杜特蒂為了展現誠意，在此次談判前特赦十六名叛軍，消除談判的障礙。菲共希望被監禁的五百三十名游擊隊員未來都能獲得特赦，不過這要獲得國會同意。
菲國政府與NDF預計於十月八日至十二日再度於奧斯陸展開下一輪和談。西松二十六日在荷蘭表示，雙方已經有明確方案來加速和談進行，他稱菲國目前的狀況是「半殖民、半封建」，未來希望推動全面土地改革，把土地分給貧農，同時把工業國有化。
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標題：交戰半世紀 菲政府、共黨協議停火
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