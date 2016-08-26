日本前外相 角逐民進黨魁
2016-08-26
〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本前外務大臣前原誠司廿五日在黨內派系會議上表態，將角逐最大在野黨民進黨下任黨魁。日本媒體報導，已於月初宣布參選的現任副代表蓮舫遇上勁敵。
由於民進黨代表岡田克也的三年任期到九月底屆滿，黨代表選舉預定下月十五日舉行。七月以高票連任參議員的蓮舫，不但知名度高且兼任黨職，八月宣布參選後，外界十分看好。
副黨魁蓮舫遇勁敵
蓮舫日前和外媒接觸時，脫口說出「岡田是個很無趣的男人」。事後她向岡田致歉，岡田幽默回應，「如果是太太說的，一定會很受傷，但蓮舫就無所謂。」據報導，蓮舫當時是為了向外界說明兩人關係甚佳，並凸顯自己有別於做事一板一眼的岡田。
事實上，外界雖看好蓮舫，但民進黨內仍暗潮洶湧，尤其七月參院及東京都知事兩次選戰大敗，岡田等黨內高層選擇與共產黨等在野小黨合作的「民共共鬥」路線，引起非黨職議員反彈，黨內形成主流派與非主流派之爭。
前防衛副大臣長島昭久便公開反對民共合作，他認為「民共共鬥」將導致民進黨喪失主體性，在選戰中被共產黨利用。先前曾傳他有意參選黨魁，但媒體分析他不足以和蓮舫抗衡。
現年五十四歲的前原是黨內「前原派」龍頭，也被歸類為非主流派，他在擔任外相時即被視為政壇明日之星，擁有一定實力。前原確定出馬後，長島可能轉而支持他。
目前蓮舫有野田派、赤松派、舊社民黨派等派系支持，前環境大臣細野豪志領導的細野派和前原關係生變後，可能轉向支持蓮舫。前原除有自己的派系和長島派可能支持外，也在爭取大畠派。報導指出，由舊維新黨合併過來的舊維新派，可能扮演關鍵的中間勢力。
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