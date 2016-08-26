我對義大利表達關切
2016-08-26
〔記者蘇芳禾、呂伊萱／台北報導〕義大利中部城鎮發生強震，死傷慘重，總統府昨表示，蔡英文總統已請外交部轉達對義國的關切慰問。外交部則表示，外交部與我駐義大利代表處第一時間已分別向義大利駐台辦事處及義大利外交部表達哀悼與慰問之意，並向義大利政府與人民表示關懷。
總統府發言人黃重諺說，總統蔡英文除請外交部轉達對義國的關切慰問，也確定我國僑民、留學生、旅行團都安全無虞。
據駐義大利代表處回報，經緊急聯繫鄰近災區僑胞、台商及留學生後，目前並沒有我國人受震災影響的訊息；當地救災工作持續進行中，駐處將與相關機構保持密切聯繫。外交部呼籲旅義及遊歐國人注意自身安全，並儘速向家人通報平安。
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