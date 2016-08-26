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哥倫比亞革命武裝部隊（FARC）小檔案

2016-08-26

● 起源：1948年4月，哥倫比亞民粹運動領袖、自由黨總統候選人蓋坦（Jorge Eliecer Gaitan）遭暗殺，導致哥國兩大黨保守黨和自由黨10年血腥內戰，數十萬人死亡，農民加入共產黨自我武裝，並在1964年遭軍事攻擊後成立FARC。

● 訴求：自稱馬克思列寧主義者，但從未明確界定其意識形態，訴求從主張保守寡頭共享權力到土地改革都有。

● 規模：為哥國最大叛亂團體，1990年代末期達到顛峰，規模近2萬人，稍後為籌措財源涉及綁架、勒索、抽製毒稅與非法採礦而逐漸失去民心，目前成員不到7000人。

● 與美國的關係：美國在2000年提供哥國政府鉅款打擊毒品走私，協助政府軍削弱FARC勢力，並擊斃多名FARC指揮官。FARC還被美國國務院列為恐怖組織，其領導人也面臨美國起訴，布希政府指其為全球最大毒品走私集團。

（資料來源：美聯社、華盛頓郵報，整理：編譯張沛元）

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  • 根據和平協議，FARC成員將解除武裝，遷往聯合國成立的解除武裝營區。圖為二○○一年時一群FARC叛軍在哥國南部叢林行軍。（路透檔案照）

    根據和平協議，FARC成員將解除武裝，遷往聯合國成立的解除武裝營區。圖為二○○一年時一群FARC叛軍在哥國南部叢林行軍。（路透檔案照）

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