與叛軍協議 哥倫比亞結束52年內戰
〔編譯張沛元／綜合報導〕哥倫比亞政府與該國左派叛軍「哥倫比亞革命武裝部隊」（FARC）廿四日在古巴首都哈瓦那宣布，雙方已達成和平協議，將結束雙方半世紀以來奪走廿六萬條人命的血腥內戰。哥國總統桑托斯表示，將於十月二日就和平協議舉行公投。
根據共同聲明，哥國政府與FARC宣布就終結衝突與打造永續和平達成最終、全面與決定性協議，「我們不要哥倫比亞再有人（因內戰）罹難。」哥國總統桑托斯在全國演說表示，該協議象徵「結束受難、痛苦與戰爭悲劇」，並呼籲選民將多年來的衝突拋諸腦後，為自己與後代子孫打造更安全與公平的國家而努力。
包括聯合國、歐盟、挪威總理索伯格與美國總統歐巴馬，都對此和平協議表示恭賀。哥國民眾對此則欣喜與疑懼皆有，首都波哥大街頭在廿四日晚間出現約四百人的慶祝人潮，一些民眾大呼不敢相信能活著看到此歷史性發展。
哥國政府過去曾與FARC三度達成和平協議，但全以失敗告終；二○○六年到○九年間，由當時擔任國防部長的桑托斯主導的攻擊令FARC元氣大傷，因此同意重新和談。
FARC成立於一九六四年，原為哥倫比亞共產黨下的反政府武裝組織，靠吸納其他左派叛軍組織與右派民兵壯大，甚至接受毒梟金援，與哥國政府半世紀的衝突導致二十六萬人死亡、六百八十萬人流離失所與四萬五千人失蹤。
這份在古巴談判四年的協議有六大重點，分別是為衝突罹難者伸張正義、土地改革、前叛軍人士參政、打擊毒品走私、解除武裝，及履行與監督和平協議。根據協議內容，FARC約七千名叛軍將從山區藏身處遷往由負責監督停火的聯合國所成立的解除武裝營區，該組織稍後將成為政黨，原本所持武器將熔毀以打造三座和平紀念碑；成立特別法庭以審理內戰期間的犯罪行為，罪行較輕者可獲得特赦，但不包括屠殺、虐待與性侵等重大罪行，最重可處二十年有期徒刑，認罪可以減刑。
然而民調顯示，大部分哥國民眾厭惡FARC，桑托斯的政敵與一些人權團體更反對給予FARC減刑與政治代表權。根據協議，認罪者不用入獄，可改服最高不超過八年的替代刑，負責重建他們所摧毀的社區；此外，FARC轉型成政黨後，到二○二六年前，均可不參與選舉，即在國會上下兩院獲得各五席保障議席。由於桑托斯的支持度在五月跌到最低點，只剩二十一％，他的政敵、包括前總統烏利貝，均希望透過公投否決和平協議來打擊桑托斯。
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標題：與叛軍協議 哥倫比亞結束52年內戰
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