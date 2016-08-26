滾水淋同性情侶 卡車司機坐牢40年

2016-08-26

〔編譯周虹汶／綜合報導〕儘管同性婚姻去年在美國正式合法化，卻仍無法消除部分民眾的「恐同」情緒。喬治亞州一名四十八歲男子，今年二月就拿沸水往女友的兒子及其男性友人身上澆，咆哮命令「跟那個同性戀滾出我的房子」，導致兩人重傷，法院二十四日判他付出坐牢四十年代價。

二月十二日，被告長程卡車司機布萊克維爾（Matin Blackwell）同居女友佛斯特（Kim Foster）的二十四歲兒子古登（Anthony Gooden），與交往六週的二十一歲男友陶伯特（Marquez Tolbert），下夜班後一同返回古登家休息，被布萊克維爾撞見，熟睡中的他們遭布萊克維爾特別煮沸的水澆淋，嚴重燙傷。

布萊克維爾事後聲稱，他看到兩人發生性關係，這種事情對共用房子的人太不尊重，「像兩根熱狗黏在一起…，所以我澆了點熱水，幫忙他們分開」，「他們會沒事的，不過是一點熱水」，「一切無關仇恨」。但法官認為，布萊克維爾「拿屋子裡最大的水壺」煮沸時，有「許多時間」可以冷靜，不能以「古老思維」開脫。二十四日的九十分鐘庭審後，法官判他加重傷害等十項罪名成立。

未來兩年得每天穿二十三小時壓力衣的陶伯特向美聯社啜泣回憶：「我從畢生最難以想像的痛中驚醒。」古登情況更糟，全身燙傷面積逾六十％，當時昏迷兩週，住院長達一個月，和陶伯特都要進行多次手術與植皮。