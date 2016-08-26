阿富汗美大學遇襲 至少16死

2016-08-26

〔編譯陳正健／綜合報導〕阿富汗首都喀布爾西區的美利堅大學，二十四日晚間驚傳攻擊事件，三名武裝份子持槍與爆裂物在校園展開殺戮，至少造成包括八名學生在內的十六人喪生，另有五十三人受傷。目前尚未有好戰團體坦承犯案，但阿國當局指稱，這起攻擊行動是從巴基斯坦策動。

兩槍手引爆手榴彈 被擊斃

這起慘案發生在當地時間下午七點前，一名武裝份子駕駛裝載炸彈的汽車，在校門口發動自殺攻擊，破壞高牆，以便兩名槍手闖入校園，當時校內約有七百五十名學生，待在教室或在自助餐廳用餐。隨後，兩名槍手四處掃射，並引爆手榴彈，造成學生、教師、警察和保全人員共十六人遇害，部分傷者傷勢嚴重。阿國內政部發言人塞迪奇指出，多數被槍殺的學生，當時都坐在教室窗邊。

攻擊發生時，受困學生有不少人透過「推特」，對外傳遞驚恐的求救訊息。學生法希米說，爆炸聲跟槍聲離教室很近，大家都嚇壞了，許多人情急之下從二樓跳下，摔斷腿或摔傷頭。美聯社攝影記者侯塞尼也是學生，當時他正與十五名同學待在教室內；他表示，班上學生驚覺不對勁，隨即將教室門反鎖，拿桌椅擋住門口，阻止歹徒闖入。至少有兩枚手榴彈被扔進教室，導致數人受傷。

這是阿國知名大學首次遭到大型攻擊。阿富汗軍警在北約軍事顧問協助下進行近十個小時的圍剿，隔日凌晨三點三十分左右，擊斃兩名槍手。雖然目前尚未有團體承認犯案，但阿國激進組織「神學士」正在全國境內發動夏季攻勢，因此不排除是該組織所為。本月初，該所大學的兩名美國和澳洲籍教授才在喀布爾市中心遭到綁架。

美利堅大學於二○○六年創立，接受來自美國國際開發總署（USAID）的資金，目前約有一千七百名學生就讀，包括許多阿國精英階層的子女。該校提供文科課程，以美國系統為模範，並與美國多所大學有合作關係。