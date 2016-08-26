聯合國證實 敘利亞曾動用化武

2016-08-26

〔編譯周虹汶／綜合報導〕負責調查敘利亞化學武器攻擊事件的調查小組，二十四日對聯合國安全理事會提交報告指出，內戰近五年半的敘利亞，過去兩年至少出現三次化學武器攻擊，其中兩次是敘利亞政府所為，另一次則是伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）。美國駐聯合國大使鮑爾隨即指控敘利亞違反聯合國憲章，要求安理會迅速採取強力行動制裁敘利亞。

ＩＳ使用芥子毒氣攻擊敘國

聯合國一年前與「禁止化學武器組織」（ＯＰＣＷ）合作，就敘國化武攻擊事件展開「聯合調查機制」（ＪＩＭ）。該調查檢視過去兩年發生在敘國七處城鎮的九樁可疑攻擊事件，確認敘利亞空軍曾兩次使用直升機部署「權宜代用的武器」，向敘國西北部伊德利卜省（Idlib）百姓投擲含有氯氣的炸彈，其中一次是二○一四年四月二十一日在塔米尼斯村（Talmenes），另一次則是去年三月十六日於沙明村（Sarmin）。

報告指出，九件攻擊事件中，另有三件疑與敘國政府有關，有待進一步調查。至於ＩＳ，是「唯一一個具有能力、可能性、動機和方法用芥子毒氣的實體」，去年八月二十一日就以此對付阿勒坡省北部城鎮馬雷亞（Marea）。芥子氣號稱是「毒劑之王」。

敘利亞近三年前在國際壓力下，曾簽署《禁止化學武器公約》，且總統阿塞德始終否認動用化武。在報告點名敘國違反聯合國「禁用化武」的規定後，美國駐聯合國大使鮑爾隨即指控敘國政府動用「野蠻工具」，已對逾一九○國簽署的《禁止化學武器公約》構成最大挑戰，也違反安理會二○一三年九月的決議案。她要求安理會應依憲章第七章規定，對敘國採取「強而有力且快速的行動」。通常該行動意味著施行制裁，且可動用軍力強制實施。

美國的聯合國安理會發言人普萊斯表示，如今敘國已無法否認犯行，必須負起責任；美國也會把打擊ＩＳ的化武能力列為高度優先。據普萊斯透露，今年三月，美國逮獲ＩＳ負責化武製造的一名首腦，根據他提供的情報展開多次空襲，重創ＩＳ的化武戰力。

敘國首都大馬士革東部古塔，二○一三年八月二十一日就曾發生造成上千死傷的化武攻擊事件，敘國政府疑為主謀，它當時在俄國勸說下，於九月接受安理會決議案銷毀化武，避免遭到美國的軍事報復攻擊，並於十月成為ＯＰＣＷ成員國。安理會將於八月三十日開會討論ＪＩＭ報告，但因過去五年，俄羅斯不斷阻止安理會制裁敘利亞，能否採取行動仍有待觀察。